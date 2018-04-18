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把握周末前好天氣！下周鋒面全台有雨

2018-04-18 12:16聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

把握好天氣，下周日變天。圖／本報資料照片
把握好天氣，下周日變天。圖／本報資料照片
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今日白天到晚上天氣穩定無雨，北台灣溫度24、25度左右，南台灣更可能達到30度高溫，周末前都須注意防曬。但氣象局表示，下周一有鋒面接近，雨勢由北往南下，周二將全台有雨。

今天到周日前天氣穩定但持續高溫，須注意防曬。聯合報系歷史資料照
今天到周日前天氣穩定但持續高溫，須注意防曬。聯合報系歷史資料照
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氣象局預報員陳伊秀說，今天中午後一直到晚上天氣穩定，目前北台灣溫度大概24、25度，中部26、27度，台南28、29度左右，北部跟宜花東地區大致上今天高溫預估25、26度，中南部更可能高達30度，天氣還不錯，沒有太大變化。

陳伊秀指出，之前提到今天東半部地區有局部短暫雨，中午後中南部山區也有午後雷陣雨，但水氣不多，局部修正成零星，因此目前預測僅東半部零星飄雨，午後中南部山區也是零星午後雷陣雨。

陳伊秀表示，下一波天氣變化比較明顯的是下周一，將有鋒面接近，不過真正水氣下來要等到白天之後，因此下周一天氣狀況開始不穩定，但不會下周一一大早就開始下雨，應該是中午、晚上之後才下雨，須看鋒面移動快慢，以及條件是否配合。

陳伊秀說，下周一晚上一直到下周二一整天，雨勢將從北開始往南下，下周二全台有雨，中部以北跟東半部地區會有較大雨勢。

陳伊秀提醒民眾注意防曬，尤其是周日之前將會持續高溫。而下周一白天還不會有太明顯溫度變化，屆時西半部白天溫度落在32、33度，東半部也有31度高溫。

高溫氣象局

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