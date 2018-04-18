取消慢箋患者免付藥品部分負擔？ 健保署本周再議

2018-04-18 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



領慢性病連續處方箋的患者可不用付藥品部分負擔，我國105年調劑的慢箋達4087萬件，但這項優惠正研議取消。健保署本周五將召開「慢性病連續處方箋恢復計收藥品部分負擔」溝通會議，會議資料顯示，這一取消，將影響520萬名慢性病患，預估可讓健保每年增加45億元收入。

慢性病連續處方箋的給藥日數最長為3個月，且不論藥費高低階免收部分負擔，是過去為提升病患服藥遵從性的政策設計。不過，這項優惠正研議取消，理由是減少藥品浪費、落實受益者付費。會議資料援引高雄長庚醫院藥劑部研究指出，醫院藥物諮詢櫃台與藥品回收箱收到的居家廢棄藥品中，慢性病藥品就占了5成。

經濟與健康相對弱勢的族群有望保有此項優惠，包括領有重大傷病患者因其相關傷病就醫、於山地離島就醫民眾、分娩者、榮民、低收戶、3歲以下兒童等。

中華民國醫師公會全國聯合會認同恢復部分負擔的作法。該會常務理事黃啟嘉認為，慢箋病患可免付藥品部分負擔，但門診、急診病患卻要付，這並不公平；其次，臨床上常見民眾拿藥回家卻未按時吃，醫師眼見藥品疑似被浪費，但遇病患求藥，也不能忽略其需求不給藥，換言之，目前沒有適當的機制調控這類的藥品浪費，如若恢復慢箋病患付藥品部分負擔，患者可能會因珍惜資源、減少浪費。

台灣醫療改革基金會則痛批健保署劃錯重點。該會研究員楊東麒指出，讓慢箋病患免付藥品部分負擔的初衷，是希望病患規律用藥、控制好慢性病，如果今天病患並未規律用藥，健保署應探問的是，什麼原因造成這樣的行為習慣？是宣導不足，或部分族群自我健康管理能力特別低落？是否有其他更貼心、更具創意的提醒用藥設計可達到減少藥物浪費的目的？而非一遇問題只想到漲價。

「以價制量有可能只是一種迷思」，楊東麒提到，醫療方式的決定者不是病患，因此讓病人承擔「部分負擔」來抑制醫療利用的效果往往不明顯，最終可能懲罰不少長輩，為省100、200元藥費，而放棄好不容易建立起來的規律用藥習慣。