國影片庫不再冷冰冰 14位導演舊片新拍「時光台灣」

2018-04-18 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



台灣國際紀錄片影展每隔2年，就會推出「時光台灣」紀錄短片，今年與公共電視和國家電影中心合作，找來14位導演，重新利用國影中心片庫內的老片，製成13部跨時代、地域和文化的紀錄短影，將在5月台灣國際紀錄片影展世界首映。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 台灣國際紀錄片影展每隔2年，就會推出「時光台灣」紀錄短片，今年與公共電視和國家電影中心合作，找來14位導演，重新利用國影中心片庫內的老片，製成13部跨時代、地域和文化的紀錄短影，將在5月台灣國際紀錄片影展世界首映。

2014年，該影展推出美援題材時光台灣，以早期政府黑白宣傳片，重製出荒謬有趣的短片；2016年，與社運紀錄攝影組織「綠色小組」合作，推出小組30周年短片；今年與公視和國影中心合作，不限題材，讓14位導演自由運用庫房老片。

文化部次長丁曉菁表示，14位導演以當代眼光，重新詮釋資料畫面，與台灣當代連結。公視總經理曹文傑說，公視、國影中心和影展都鼓勵獨立製片創作，這13部電影都有不同風格和主題。

國家電影中心執行長陳斌全則表示，這次時光台灣是開端，不再把影像冰冷的收集在片庫裡，而更積極使用影像。已經進行一連串數位修復計畫，現在要開始數位掃描計畫，將國影中心6千、7千部重要的華語電影全數數位化，便於使用。

13部紀錄短片片長均約20分鐘，包括沈尚可的「時光中」、溫知儀「與引商阿姨對話」、陳潔瑤「32公里～六十年」、廖克發「營火」、傅榆「不曾消失的台灣省」、鄒隆娜「虎父的妞妞未而立」、姜秀瓊「太陽雨」、林婉玉「默默行」、侯季然「剪刀找貓」、黃庭輔「大象會跳舞」、陳芯宜「恍惚與凝視的練習」、鍾權「一中」及林泰州與吳端盛「最後的影像化石」。