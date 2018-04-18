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今起天氣好轉 吳德榮：下周二又有鋒面

2018-04-18 06:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

西半部為晴時多雲，明天起至周日天氣穩定。聯合報系資料照 記者陳正興攝影
西半部為晴時多雲，明天起至周日天氣穩定。聯合報系資料照 記者陳正興攝影
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今天鋒面遠離，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，雖有卷層雲、高層雲逐漸移入，遮蔽陽光的能力很有限，西半部為晴時多雲，東半部多雲，山區有飄局部、零星小雨的機率；白天氣溫升、中部以北早晚仍偏涼。

他說，明天起至周日天氣穩定，西半部大都為晴時多雲，東半部多雲，山區午後雲量增多、有局部零星降雨的機率；西半部高溫逐日回升，周五升至31度、周六、周日將升至32、33度以上。下周一台灣在鋒面前，天氣偏暖，大氣漸趨不穩定，山區午後有對流發展，部分平地會受到影響。週五起台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有平流霧產生，馬祖金門容易受其影響，屆時應注意相關訊息。

他表示，下周二、下周三鋒面抵達，轉涼、降雨，冷空氣的強度雖不如剛過這波，但北台灣的天氣變化仍很明顯。不過，既然這是模式第7、8天的模擬，強度、影響時間皆有一定的不確定性，要注意最新資料。

氣象局說，今天東北季風影響，各地早晚天氣仍涼，明天至周日東北季風減弱，水氣較少環境風場先轉偏東風、東南風再轉偏南風，各地氣溫逐日回升；迎風面的東半部地區有不定時小範圍降雨，西半部山區則要留意午後熱對流帶來的陣性降雨。

下周一鋒面接近，水氣增多，天氣轉為不穩定，東半部地區有局部短暫陣雨，中部以北地區也將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二由於鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又轉涼；中部以北及東半部地區相當不穩定，有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨。

周末至下周二由於環境風場為偏南風，帶來南邊的暖濕空氣，金門、馬祖易受平流霧影響能見度，若有交通往返需求，多留意相關資訊。

25日至27日前期可能有華南雲雨區東移及東北季風影響，天氣較為濕涼，後期水氣有減少趨勢，天氣漸轉乾涼；由於春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，隨時留意最新氣象資訊。

金門馬祖

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