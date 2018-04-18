余光中+洛夫+李敖 廖玉蕙為行創獎跨界致敬大師

2018-04-18 04:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「因為風的緣故，星空非常希臘。有酒可要滿飲，然後相偕去遠行。」別小看這首短詩，可是由台灣四位重量級作家跨時空聯手完成。此詩是散文家廖玉蕙為台灣大哥大行創獎示範之作，巧妙連結三位已故作家作品：余光中、洛夫與李敖。既符合參賽要求的「時事」與「成語詩詞創新應用」，也隱含「跨界」的創作精神，並向大師致敬。

台灣大哥大基金會昨宣布第十二屆myfone行動創作獎正式起跑，截止日期為8月8日。本屆以「跨」為競賽主軸，將攜手台北電影節、聯合報系願景工程工作室、網路唱片公司「音樂霸」，打造跨年齡、領域與平台的創作競賽。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，行創獎迄今累積31萬件投稿作品，去年投稿者年齡層橫跨6歲到90歲，是「跨域、跨界和跨世代」的創作競賽。他指出，行創獎不只參賽獎金高，更重要的是培育計畫。去年獲獎者之一劉庭佐，便在台灣大的媒合下與福茂唱片簽約，即將正式發片。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠指出，myfone行創獎每一年都有特定主題、賦予時代精神。本屆以「跨」為競賽主軸，鼓勵創作人在創意或創作上勇於跨越自我我設限、打破特定的創作框架。

本屆行創獎分成訊息文學、原創歌曲、微電影、原創貼圖等四大組。獎項與形式略作調整，如「原創歌曲組」與網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可自由邀請「音樂霸」的17種專業人才參與創作，包含詞曲、演唱、編曲、混音等。

此外，行創獎今年也首度攜手聯合報系「#願景工程ACTION」活動，一同用影像徵件響應「世代共好」行動方案。微電影組新增特別獎「願景工程：世代共好獎」一名，頒發獎金6萬元整及獎座乙座。此獎項期待作品能透過自己的視角，詮釋不同世代的議題、促成世代溝通、了解與合作，舉凡橫跨不同世代的社會關懷、正向改變的實際執行方案。

「這一個世代需要『跨』。」原創歌曲組評審、音樂人侯志堅表示，新世代必須用寬度與廣度表達專業。微電影組評審、作家小野則說，「『跨』使人更年輕」。原創貼圖組評審、插畫家輔大猴，則畫一隻揚起拳頭、準備跨欄的猴子，象徵「跨」越挑戰的雄心壯志。