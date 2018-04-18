史前館推考古體驗教具箱 邀你預習當考古學家

2018-04-18 04:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



想體驗當考古學家的滋味嗎？國立台灣史前文化博物館（史前館）設計推出「考古體驗教具箱」以及「年代文物拼貼板」，讓學生在老師的引領下，透過教案預習當考古學家，並從中學會減塑與資源回收的概念。

史前館獲環保署補助計畫，辦理「守護海洋•減塑行動：考古體驗X環境教育」，設計「考古體驗教具箱」以及「年代文物拼貼板」，推廣環境教育課程。

史前館指出，「考古體驗教具箱」的設計理念，是先將教學用考古文物及現代垃圾深埋於教具箱內，並覆上泥土。老師讀完教案後，教導學員正確的考古挖掘方式，如何「慢工出細活」，保護文物的完整，培養學員對於考古文物的保存觀念。

此外，史前館還將「考古體驗教具箱」搭配「文物年代拼貼板」，將挖掘出土的文物教具做比對與分類，藉此讓學生認識並學習台灣東部史前文化的歷史。

史前館表示，透過教具箱和拼貼板，學員可透過挖掘過程中所發現的垃圾，想像自己是百年後的考古學家，思考百年前這一代所遺留的垃圾，將會造成環境哪些變化與危害，從中引導學生培養「減塑」與落實「資源回收」觀念。