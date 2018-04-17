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myfone行創獎開跑 「跨」界 玩創意

2018-04-17 23:53聯合報 記者陳宛茜／台北報導

第12屆「myfone行動創作獎」徵件起跑，台灣大基金會董事長張善政（前排中）、...
第12屆「myfone行動創作獎」徵件起跑，台灣大基金會董事長張善政（前排中）、台灣大總經理鄭俊卿（前排右二）、公關暨品牌管理處副總經理劉麗慧（前排左二），與評審們合影。 記者邱德祥／攝影
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參加myfone行動創作獎，「跨」就對了！台灣大哥大基金會昨宣布第十二屆myfone行動創作獎正式起跑，本屆以「跨」為競賽主軸，將攜手台北電影節、聯合報系願景工程工作室、網路唱片公司「音樂霸」，打造跨年齡、領域與平台的創作競賽。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，行創獎迄今累積卅一萬件投稿作品，去年投稿者年齡層橫跨六歲到九十歲，是「跨域、跨界和跨世代」的創作競賽。他指出，行創獎更重要的是培育計畫，去年獲獎者之一劉庭佐，在台灣大的媒合下與福茂唱片簽約，即將發片。

台灣大基金會執行長劉麗惠指出，myfone行創獎每一年都有特定主題、賦予時代精神。本屆以「跨」為競賽主軸，鼓勵創作人在創意或創作上勇於跨越自我設限、打破特定創作框架。

本屆行創獎分成訊息文學、原創歌曲、微電影、原創貼圖等四大組。獎項與形式略作調整，如「原創歌曲組」與網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可自由邀請「音樂霸」十七位專業人才參與創作，包含詞曲、演唱、編曲、混音等。

此外，行創獎今年也首度攜手聯合報系「#願景工程ACTION」活動，一同用影像徵件響應「世代共好」行動方案。微電影組新增特別獎「願景工程：世代共好獎」一名，頒發獎金六萬元整及獎座乙座。此獎項期待作品能透過自己的視角，詮釋不同世代的議題、促成世代溝通、了解與合作，橫跨不同世代的社會關懷、正向改變的實際執行方案。

myfone行動創作獎活動網站

微電影願景貼圖

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