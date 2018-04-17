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今彩539第107092期 頭獎槓龜

2018-04-17 22:16中央社 台北17日電

今彩539第107092期開獎，中獎號碼30、1、13、32、7。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎167注中獎，每注可得2萬元；參獎5348注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼435，正彩19注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼3075，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539台彩

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