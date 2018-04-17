廢棄樹枝變黃金 首座生物炭發電系統亮相

2018-04-17 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



全台一年約有500萬公噸的農業廢棄物，衍生的垃圾及露天燃燒問題已嚴重影響環境，高雄區農業改良場引進全國第一台生物炭發電系統，可以有效解決農業廢棄物，還可以發電，以每月操作20日為例，可年產綠電56萬元，農委會主委林聰賢今南下參觀，形容是循環經濟的最後一哩路。

這台生物炭發電系統是在前農委會主委曹啟鴻任內力推引進，目前安裝在高雄區農業改良場，機器設備約500萬元，今天的示範觀摩會吸引不少綠能業者及農民前往參觀，未來效益值得觀察。

農委會主委林聰賢表示，循環農業是主要的農業政策之一，過去農業廢棄物已對環境、空氣汙染造成影響，未來如果能夠處理再利用、甚至再創綠電，正是循環經濟的模式。

農改場副研究員張耀聰表示，這套發電系統取自農業廢棄的木質材料，每小時消耗150公斤原料，可產生100KW電力，電量約可供應100戶家庭1小時用電，同時還可產生可再利用的生物炭15公斤、木醋液1.5公斤，粗估約3年可回本。其中生物炭還可用於改善土壤，效果相當不錯。

根據農委會統計，每年全台的農業廢棄物約500萬公噸，再利用率約70%，仍有近30%就地掩埋或燃燒，形成新的環保問題，相關單位一直在尋找更好的循環再利用。