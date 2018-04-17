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文大下周再開董事會　部分董事籲張海燕立即辭董事

2018-04-17 16:00聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

文化大學董事會去年11月遴選出新任校長盧希鵬，但因董事長張鏡湖對遴選有疑慮，迄今未報部核定。原定9日招開董事會，但因「解除不適任董事長」提案被排除議程外，部分董事抵制不出席，導致流會。張提議下周再開會，將討論「如何避免董事會落入家族化與財團化」，袁興夏等人提議，張海燕應立即辭董事職務。

下周一（4/23）張董事長將再度召開董事會，近日董事們收到通知，所提議程中最受矚目的就是「討論如何避免董事會落入家族化與財團化」。對此，部份董事提出呼籲，董事長既已主動提案，為示範去家族化的公益決心與慨然無私的精神，請說到做到，要求女兒張海燕立即辭去文大董事職務。

袁興夏表示，張鏡湖董事長是張其昀創辦人之子，張海燕董事為創辦人孫女，家族化接棒模式早已成形。如今董事長願以「去家族化」彰顯公益決心，大度精神令人感佩。首先，張海燕就應立即呼應父親去家族化的意志，辭去文化大學董事，率先示範慨然承諾的誠意。

至於「財團化」一詞則令人不解。姑不論全台私立大學由財團興辦者所在多有，以文化大學而言，來自產業界的潤泰集團尹衍樑總裁、美孚建設彭誠浩董事長，甚至性質並不屬財團的薇閣文教公益基金會李傳洪董事長，皆是應張鏡湖董事長邀請且以個人名義加入文化大學董事會，與所屬企業毫無干係。

此外，袁興夏也代表部份董事向張鏡湖董事長喊話「您報部，我讓步」，為讓學校儘快安定，請張董事長務必在4月23日的會議中，確認並尊重去年11月28日董事會選舉校長的結果，完成報部核備盧希鵬教授擔任校長的聘任案，董事會成員願意考慮取消4月25日召開以「解職董事長」為主要議程的董事會議。

對此張海燕表示，這次開會提案提案只是很單純的問題，希望以較廣泛的面向來進行討論，不會針對個案做人身攻擊。相對地，董事們也不該直接提出這種要求。她指出，文大捐助章程中有提到，董事必須由熱愛教育事務的人擔任，她會擔任董事一職，就是因為對文大的熱愛，強調自己符合資格，未來也會秉持使命感繼續往前。

據了解，此次為第7次召開董事會，新增提案第7項為「討論文大潮公益化發展推動事宜」，興辦私立大學教育，雖本具有公益性質，但為避免董事會落入財團化或家族化疑慮，建議討論如何讓董事會的結構與運作，更具公益性質，以符合全校師生的期待。

至於張鏡湖對盧希鵬的上任態度，她表示，目前聘任案仍在司法程序中，董事長不會有預設立場，如果盧經調查後符合資格，就會尊重他上任，一切靜待司法結果。

文大董事會下周一（4/23）擬再召開董事會，討論「如何避免董事會落入家族化與財團...
文大董事會下周一（4/23）擬再召開董事會，討論「如何避免董事會落入家族化與財團化」等議題。記者吳佩旻／翻攝
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