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碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

赴印度吃生魚片 輕熟女染傷寒上吐下瀉

2018-04-17 14:48聯合報 記者黃安琪╱即時報導

一名20多歲輕熟女至印度新德里洽公出差，於當地食用未煮熟的生魚片和生蝦後開始上吐下瀉，返國就醫住院治療，於上周檢驗確診感染傷寒。衛福部疾管署提醒民眾，至國外傷寒流行地區旅遊或洽公，如印尼、印度等勿生食，喝水建議飲用瓶裝水，避免喝加冰塊的飲品等。

傷寒為我國第2類法定傳染病，疾管署副署長莊人祥表示，傷寒為感染傷寒桿菌引起，由於該名女性赴印度出差逾3周，在當地食用生魚片、生蝦之後，斷斷續續出現上吐下瀉及發燒症狀，返國後因持續腹瀉住院治療，上周確診感染傷寒，其同行友人也出現腹瀉症狀，相關接觸者還在調查。

疾管署防疫醫師蘇家彬說，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，傳染途徑包含生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，會出現持續發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽症狀，建議民眾至傷寒流行地區，飲食應充分煮熟並以熱食為主、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水、飯前便後勤洗手等。

蘇家彬說，傷寒在台灣並未列入常規疫苗接種，提醒民眾如經常至南亞、東南亞等傷寒流行國家探親、長期居住等，可於出發2周前至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。

疾管署統計資料顯示，今年截至今日傷寒確定病例共5例，其中2例為本土個案、3名為境外移入病例，感染國家分別為印度2例、菲律賓1例；近3年（2015年至2017年）同期傷寒確定病例數分別為12例、1例和7例，其中境外移入病例數分別為8例、0例和6例，感染國家以印尼7例為最多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明國內上周疫情狀況。 記者黃安琪／攝影
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