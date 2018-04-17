赴印度吃生魚片 輕熟女染傷寒上吐下瀉

2018-04-17 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



一名20多歲輕熟女至印度新德里洽公出差，於當地食用未煮熟的生魚片和生蝦後開始上吐下瀉，返國就醫住院治療，於上周檢驗確診感染傷寒。衛福部疾管署提醒民眾，至國外傷寒流行地區旅遊或洽公，如印尼、印度等勿生食，喝水建議飲用瓶裝水，避免喝加冰塊的飲品等。

傷寒為我國第2類法定傳染病，疾管署副署長莊人祥表示，傷寒為感染傷寒桿菌引起，由於該名女性赴印度出差逾3周，在當地食用生魚片、生蝦之後，斷斷續續出現上吐下瀉及發燒症狀，返國後因持續腹瀉住院治療，上周確診感染傷寒，其同行友人也出現腹瀉症狀，相關接觸者還在調查。

疾管署防疫醫師蘇家彬說，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，傳染途徑包含生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，會出現持續發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽症狀，建議民眾至傷寒流行地區，飲食應充分煮熟並以熱食為主、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水、飯前便後勤洗手等。

蘇家彬說，傷寒在台灣並未列入常規疫苗接種，提醒民眾如經常至南亞、東南亞等傷寒流行國家探親、長期居住等，可於出發2周前至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。