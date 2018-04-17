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碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

避免高層把手伸進人事 政大校務會議通過三級三審制

2018-04-17 14:43聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

大學若要聘選教師，須採三級三審制，也就是經「系、院、校」三級教評會通過，行政高層不得介入。不過日前政大多名教授，批評現任校長周行一在任內通過「新聘專任教研人員作業流程」，在系教評會開會之前，要先將應聘名單送至校方評審，或由校長指定人選。社會系教授黃厚銘昨天在校務會議中正式提案，經表決以贊成45票，反對18票，確定通過修正案。

該案通過後，未來初審後候選人名單不再送校教評召集人及校長審議。日前公開批評制度的地政系教授徐世榮表示，感謝政大校務會議通過重要決議，讓政大新聘教師回歸法定三級三審制度。期盼那些因為校方霸淩、目前還在程序中的新聘案，都能夠立即停止，並重新啟動系所學術專業審查程序。

據了解，此提案在會中討論了逾半小時，各方代表持不同意見，最後才表決通過。提案人之一黃厚銘表示，「之前在第188次校務會議中決議，讓校長能先『閱覽』應徵名冊，但不代表要讓校長介入系所選擇人才。」；根據《大學法》，校長層級沒有招聘人員等審核權，只能對系、院等評會的決議做出合法性審查，不過這兩年校長卻有實質的否決權」。

徐世榮指出，日前批評周行一是「政大土皇帝」，甚至開設粉絲專頁。他指出，就是因為校長有這權限，才造成地政系已提交3次名單，都遲未通過，一直無法招聘新員。如今提案獲通過，他興奮地在臉書宣布好消息。黃厚銘則強調，「招聘新進教師應回歸原本的審查制度，設法將人的因素降到最低。」

周行一對此表示，考量系、院教評會可能不會嚴謹選才，所以希望藉由和各系討論，彼此能產生一個共識。「而不是說，你提了一個人，校方就一定得接受。」；教育系教授陳幼慧也表示認同，一開始雖然不信任這個制度，但實際與校長開過會之後，校長題卻提出一些與候選人有關的問題，讓教師們都啞口無言。　　

傳播學院副院長陳儒修指出，傳院在選人時都非常確實填妥相關資料，並非像校長所說的不夠嚴謹。傳播學院院長林元輝則表示支持校長去督促沒有確實做的系所，但強調權力應該回歸到法治面。幾經討論，該項提案最後進行表決，結果贊成有45票，反對18票，通過修正案。

政大多名教授提案聘選教師應恢復三級三審制，昨天在校務會議表決通過。報系資料照
政大多名教授提案聘選教師應恢復三級三審制，昨天在校務會議表決通過。報系資料照
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政大徐世榮

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