驚！消基會抽檢學童文具用品 塑化劑超標400倍

2018-04-17 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



消基會抽查發現市面上販售的學童文具用品握筆器、塑化劑含標超標。記者陳妍霖／攝影 分享 facebook 鉛筆盒、筆袋、握筆器等文具是學童每日接觸用品，消基會從連鎖生活用品、文具店隨機採樣22件，抽查發現，包含握筆器及筆袋，一共有5件塑化劑含量超標，其中1款產地來自台灣的握筆器竟超標400倍，另一款沒有標示產地、材質的握筆器也超標300倍，筆袋則超標250倍，因塑化劑危害學童健康，消基會呼籲政府盡速查核，讓有問題的產品下架，並要求業者改善，依情節處6萬至100萬罰鍰。

消基會此次針對學童使用的文具用品抽查樣品分為3大類，握筆器及筆套9件、筆袋6件、原子筆及自動鉛筆7件，檢驗結果發現，有8件不符合「文具商品標示基準」，包括沒有標示產地、材質等，塑化劑含量超標有5件。

檢驗長凌永健說，依據101年經濟部標檢局制定公布的CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」，8種鄰苯二甲酸酯類含量總和不得超過0.1%，但這次檢驗的樣品，其中有2款握筆器含量分別為30%及40%，等於超標300倍、400倍，另外有3款筆袋含量20%至25%，等於超標200倍至250倍。

消基會董事長游開雄說，塑化劑造成人體癌症、不孕症有高度相關性，也可透過皮膚直接接觸、呼吸吸入、咬嚼食入等，對於學童健康有嚴重影響，但學童最常使用的文具用品，過去主管機關並沒有高密度稽查，應該要列入「應施檢驗項目」嚴格把關。