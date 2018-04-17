明天起好天氣 彭啟明：下周二恐再變天

2018-04-17 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照 分享 facebook 天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天傍晚開始，新的一波從中國南方東移的中低層雲系接近台灣，台南以北都有顯著的雨勢，目前結構較為零星，中午以前各地都會逐漸轉晴轉乾，只剩下山區仍有短暫雨勢，今天整天大致上是在緩和當中，整體環境還是東北風為主，下午會更明顯一些。而清晨的降溫，北部也跌到15-16度。

周三開始將會逐漸轉晴回溫，彭啟明表示，未來將延續到周末，中午高溫在周末可能接近到30度上下，這幾天的天氣都會相當不錯。

彭啟明表示，下一波轉換的時間點，會在下周二，有波鋒面會接近，這波的強度仍有待觀察，時間和型態還有1周，仍有變動空間，有點類似這波的變化，溫度也會稍下滑些。而下周一也要留意在鋒面前緣，除了溫度偏暖外，也可能較不穩定，有雷陣雨發生機會。

中央氣象局說，今天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴、山區有午後雷陣雨的天氣型態；白天高溫逐漸回升，但各地早晚仍涼。

周四至下周一東北季風減弱，環境風場先轉偏東風、東南風再轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面的東半部地區有不定時小範圍降雨，西半部山區則要留意午後熱對流帶來的陣性降雨。

周末至下周一由於環境風場為偏南風，帶來南邊的暖濕空氣，金門、馬祖易受平流霧影響能見度，若有交通往返需求，留意相關資訊。

24日至26日鋒面通過及東北季風影響，水氣增多，北部及東半部地區及中南部山區降雨機率提高；由於春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。