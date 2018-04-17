親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

司改講再多都是屁！小燈泡母看到新聞後怒了

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

明天起好天氣 彭啟明：下周二恐再變天

2018-04-17 08:22聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以...
今天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照
分享
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天傍晚開始，新的一波從中國南方東移的中低層雲系接近台灣，台南以北都有顯著的雨勢，目前結構較為零星，中午以前各地都會逐漸轉晴轉乾，只剩下山區仍有短暫雨勢，今天整天大致上是在緩和當中，整體環境還是東北風為主，下午會更明顯一些。而清晨的降溫，北部也跌到15-16度。

周三開始將會逐漸轉晴回溫，彭啟明表示，未來將延續到周末，中午高溫在周末可能接近到30度上下，這幾天的天氣都會相當不錯。

彭啟明表示，下一波轉換的時間點，會在下周二，有波鋒面會接近，這波的強度仍有待觀察，時間和型態還有1周，仍有變動空間，有點類似這波的變化，溫度也會稍下滑些。而下周一也要留意在鋒面前緣，除了溫度偏暖外，也可能較不穩定，有雷陣雨發生機會。

中央氣象局說，今天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴、山區有午後雷陣雨的天氣型態；白天高溫逐漸回升，但各地早晚仍涼。

周四至下周一東北季風減弱，環境風場先轉偏東風、東南風再轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面的東半部地區有不定時小範圍降雨，西半部山區則要留意午後熱對流帶來的陣性降雨。

周末至下周一由於環境風場為偏南風，帶來南邊的暖濕空氣，金門、馬祖易受平流霧影響能見度，若有交通往返需求，留意相關資訊。

24日至26日鋒面通過及東北季風影響，水氣增多，北部及東半部地區及中南部山區降雨機率提高；由於春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。

彭啟明天氣動態

相關新聞

好市多蛤蠣濃湯45元漲到79元 網友：還是舊愛最美

2018-04-17 08:17

影／想觀賞流冰 除了天時地利還要人品大爆發

2018-04-17 07:01

系統透逗？雙北吃到飽月票刷YouBike被扣款 北市交通局：誤解！

2018-04-17 00:04

共享單車退燒？ oBike在台逆勢成長

2018-04-17 00:55

教保產工會：恐降低幼教品質

2018-04-17 00:08

不到1年 共享單車V BIKES撤出台灣

2018-04-17 00:51

未來3天 中南部空品橘色警戒

2018-04-17 04:55

蔣萬安：準公共化幼兒園 盼趕快定案並施行上路

2018-04-17 07:12

吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

2018-04-17 06:14

北部、東半部有零星雨勢 19日高溫回升

2018-04-17 04:55

第28屆醫奉獎 即起推薦報名

2018-04-17 02:07

健康你我他／為自己辦告別式 悄悄的我走了

2018-04-17 02:00

減重暴瘦 女大生膽囊整袋石頭

2018-04-17 02:00

健康名人堂／限時醫療 不讓病人苦太久

2018-04-17 01:59

幼教公共化年花300億 撒錢有用？

2018-04-16 23:53

腸病毒D68型 常留下後遺症

2018-04-16 23:00

昔風光進軍今退出台灣 V BIKES撐半年不玩了

2018-04-16 21:25

產後「石頭奶」求代吸？ 婦科醫上線急攔阻

2018-04-16 21:11

女大生減肥體重驟減 膽囊內竟充滿「石頭」

2018-04-16 20:35

幼兒家長注意 腸病毒D68型更恐怖

2018-04-16 20:25

金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-16 20:01

不是開玩笑的！ 大豆也能做為汽車材料

2018-04-16 17:41

用科技顧健康 到神腦消費抽基因檢測服務

2018-04-16 17:12

醫師提醒：破除糖尿病注射胰島素的4大迷思

2018-04-16 14:44

「統統運到台北去」！企業愛心有洋蔥

2018-04-16 14:42

影／蔣勳《雲淡風輕》雲門展 與你交換心情

2018-04-16 14:39

曾文水庫蓄水量僅10.4% 南台水情艱困籲節水

2018-04-16 14:39

全聯「棉棉博覽會」起跑 衛生棉吹起低敏、有機風

2018-04-16 14:25

同志柯波帝與酷兒荷莉

2018-04-16 14:17

消保處查核助聽器 6件不符藥事法規定

2018-04-16 14:06

比地中海飲食還威 抗發炎、三高這樣吃

2018-04-16 13:45

首家數位郵局啟用 智慧機器人駐點

2018-04-16 13:26

近半數國人血壓控制不及格 逾100萬人快要高血壓

2018-04-16 13:07

女嬰抱懷中成人肉氣囊 遭安全帶勒腹脾臟出血

2018-04-16 13:06

寫字熱潮興起 空白詩集當筆記本

2018-04-16 12:49

夢想搬到台灣住 香港小學生：可用低價買寬敞房

2018-04-16 12:48

水！鐵路地下化後 新穎高雄車站搶先曝光

2018-04-16 12:34

雙北吃到飽月票上路第一天 雙北上午9萬2千人使用

2018-04-16 12:30

男子菸檳榔酒30年 舌癌找上門

2018-04-16 12:27
看更多

熱門文章

PIZZA店聲明「不服務你們家員工」 人壽公司急滅火

2018-04-16 10:59

員工聚餐月月豪擲18萬 館長狂宣言「吃不夠再叫」

2018-04-16 12:21

黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

2018-04-16 09:00

夢想搬到台灣住 香港小學生：可用低價買寬敞房

2018-04-16 12:48

昔風光進軍今退出台灣 V BIKES撐半年不玩了

2018-04-16 21:25

近半數國人血壓控制不及格 逾100萬人快要高血壓

2018-04-16 13:07

雙北吃到飽月票上路第一天 雙北上午9萬2千人使用

2018-04-16 12:30

水！鐵路地下化後 新穎高雄車站搶先曝光

2018-04-16 12:34

吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

2018-04-17 06:14

想搶便宜趁現在！8大飯店北中南旅展祭優惠

2018-04-16 18:35

女嬰抱懷中成人肉氣囊 遭安全帶勒腹脾臟出血

2018-04-16 13:06

他的毛小孩頭手伸出窗外 被後車檢舉開罰3千

2018-04-16 11:56

醫師提醒：破除糖尿病注射胰島素的4大迷思

2018-04-16 14:44

「統統運到台北去」！企業愛心有洋蔥

2018-04-16 14:42

系統透逗？雙北吃到飽月票刷YouBike被扣款 北市交通局：誤解！

2018-04-17 00:04

比地中海飲食還威 抗發炎、三高這樣吃

2018-04-16 13:45

人氣排隊美食「琥珀天丼」開幕推台灣版醬汁、炸衣

2018-04-16 14:30

產後「石頭奶」求代吸？ 婦科醫上線急攔阻

2018-04-16 21:11

女大生減肥體重驟減 膽囊內竟充滿「石頭」

2018-04-16 20:35

共享單車退燒？ oBike在台逆勢成長

2018-04-17 00:55

遠航衝擊大…高齡機落日延後？交通部三緘其口

2018-04-16 09:51

反應兩極化！H&M年度聯名邀Moschino合作

2018-04-16 10:51

遠航明年第四季引進2架波音新機 否認拖延說

2018-04-16 11:38

不到1年 共享單車V BIKES撤出台灣

2018-04-17 00:51

今日星座運勢／獅子 工作認真負責 容易獲得重視

2018-04-17 00:00

好市多蛤蠣濃湯45元漲到79元 網友：還是舊愛最美

2018-04-17 08:17

這才叫巨星！大師一手包辦李宇春、碧昂絲演唱造型

2018-04-16 12:43

小一入學通知單收到了嗎？全台國小新生入學時程懶人包

2018-04-16 09:16

主打套餐組合 「了凡」首間美食街店台北101正式開幕

2018-04-16 17:45

曾文水庫蓄水量僅10.4% 南台水情艱困籲節水

2018-04-16 14:39

遠航宣布 將率先引進波音737MAX

2018-04-16 12:15

幼教公共化年花300億 撒錢有用？

2018-04-16 23:53

女神朱茵出席卡地亞活動 笑談「用正能量抗氧化」

2018-04-16 16:16

米其林效應熱燒 台北101美食街重新開幕

2018-04-16 11:14

微風南山第4季開幕 日本頂級餐酒Ukai確定進駐

2018-04-16 14:58

明天起好天氣 彭啟明：下周二恐再變天

2018-04-17 08:22

中南部空氣品質橘色等級 北部小心PM10

2018-04-16 09:08

威力彩開獎 獎號：20、38、24…

2018-04-16 21:14

不是開玩笑的！ 大豆也能做為汽車材料

2018-04-16 17:41

山林在招手 邀你遁入太平山製作關鍵報告

2018-04-16 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top