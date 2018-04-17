好市多蛤蠣濃湯45元漲到79元 網友：還是舊愛最美

2018-04-17 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



圖擷取自好市多官網 分享 facebook 美式賣場好市多在賣場旁設有熟食部，經典的披薩、雞肉捲、濃湯是不少人必買的口袋名單之一。不過，日前就有網友發現，原本一碗45元的蛤蠣濃湯，竟然變成79元，漲幅逾7成5，讓不少民眾直呼太嚇人。對此，好市多表示，新販售的蛤蠣濃湯品質與份量都有升級。

許多網友在逛好市多時發現熟食部的人氣商品蛤蠣濃湯，從原本可用50元銅板還有找的價格，一口氣從45元漲到79元，讓民眾相當傻眼，有網友po出照片時，甚至還有人誤認這是假照片嗎？不少網友說，「這也太貴了」、「以前每次去都會買，現在79元買不下手啦！」、「漲75%好狠啊！！！！！！」、「太貴了！拒買」、「嚇到吃手手」、「漲到我都不敢喝了」。

對此，好市多證實，價格的確有變動，主因是容量和品質都有升級，分量從12盎司增加到16盎司外，湯底也不是用原先使用的罐頭所調製，而是改用加拿大廠商專門研發的新口味，因而調整價格。