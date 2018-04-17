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吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

影／想觀賞流冰 除了天時地利還要人品大爆發

2018-04-17 07:01聯合報 記者楊德宜╱即時報導

國人喜歡去日本北海道旅遊，但或許不是太多人知道位在道東地區的「網走」。不似札幌、函館的高知名度，而且入冬以後，冰天雪地，交通往往因大雪中斷，不過，冬天很多遊客專程去網走一趟，為的是一睹台灣看不到的流冰奇景。

但想要看到流冰，除了天時、地利，還需要人品大爆發。

網走的流冰從哪來？原來是從西伯利亞的黑龍江河口附近，鄂霍次克海流過來的浮冰，而且還是世界上可以看到流冰的最南地區。網走港的破冰船通常每年1月下旬開始營運，想要看到流冰，最有機會是每年2月上旬至3月中旬，最遲可至每年4月初。

並非冬天去網走，就有機會看到流冰。因為網走地處豪雪地帶，逢降雪的天氣多變，如果天候太過惡劣，破冰船就會為了安全而停航，即使船開了，萬一天氣變暖，流冰恐怕都溶光光。且流冰還會受到風向及海潮的影響，即使前一天有流冰，隔一天不見得能觀賞得到。所以，想要看到流冰，真的要運氣很好。

破冰船出發後約10多分鐘，逐漸可以看到海面上漂浮大面積、厚達50公分的潔白冰塊，景色壯觀。雖然室內溫暖舒適，強烈建議上甲板，忍受寒風刺骨仍非常值得。

由於破冰船是以打破冰塊方式向前進。當船底碰撞流冰時，船身會劇烈晃動，所以站在甲板時務必站穩。

整趟航程約1小時，船上有真的浮冰可以觸摸、拍照，船艙內有販賣部，還有水族箱，讓遊客近距離觀看罕見的「流冰天使」。

1艘破冰船可以載400名旅客，如果恰巧碰到旅行社的團客，很容易客滿而搭不上船，建議要提早上網預約，不用預付訂金或全額，搭船前到櫃台付款取票即可。

●網走流氷観光砕氷船

日本北海道網走流冰。記者楊德宜／攝影
日本北海道網走流冰。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走破冰船內，有小水族箱，可以近距離觀賞「流冰天使」。記者楊德宜／攝影
日本北海道網走破冰船內，有小水族箱，可以近距離觀賞「流冰天使」。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走流冰。記者楊德宜／攝影
日本北海道網走流冰。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走破冰船。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走破冰船，放置真的流冰，讓遊客觸摸、拍照。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走破冰船的戶外空間有座椅。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走流冰。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走流冰。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走破冰船的開船時刻表。記者楊德宜／攝影
日本北海道網走破冰船的開船時刻表。記者楊德宜／攝影
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日本北海道網走破冰船內陳設。記者楊德宜／攝影
日本北海道網走破冰船內陳設。記者楊德宜／攝影
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旅行社北海道

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