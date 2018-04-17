吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

2018-04-17 06:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天上午鋒面東移、降雨逐漸停歇；下午西半部天氣已好轉，僅山區及東半部仍有零星少量降雨。北台灣偏涼、早晚微冷，中部約在26至17度，南部受影響較小。 民眾外出穿戴雨具。記者楊萬雲/攝影 分享 facebook

他說，明天鋒面遠離，西半部多雲時晴，白天氣溫升、中部以北早晚仍偏涼，東半部有局部短暫降雨的機率。周四至周日西半部氣溫回升至30度以上，日夜溫差擴大，東半部有局部短暫雨。

下周一台灣在鋒面前，天氣偏暖，大氣漸趨不穩定，山區午後有對流發展，部分平地也會受影響。他說，周四起台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有平流霧產生，馬祖、金門容易受其影響，屆時應注意相關訊息。

他表示，下周二下一波鋒面抵達，轉涼、降雨，冷空氣強度雖不如目前這波，但帶來的天氣變化仍很明顯。不過，既然是模式第7、8天的模擬，其強度、影響時間皆有一定的不確定性，還得持續觀察。

中央氣象局說，今天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴、山區有午後雷陣雨的天氣型態；白天高溫逐漸回升，但各地早晚仍涼。

周四至下周一東北季風減弱，環境風場先轉偏東風、東南風再轉偏南風，各地氣溫持續回升；迎風面的東半部地區有不定時小範圍降雨，西半部山區則要留意午後熱對流帶來的陣性降雨。

周末至下周一由於環境風場為偏南風，帶來南邊的暖濕空氣，金門、馬祖易受平流霧影響能見度，若有交通往返需求，留意相關資訊。