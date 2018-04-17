健康你我他／為自己辦告別式 悄悄的我走了

2018-04-17 02:00 聯合報 文／萬家珣（高雄鳳山）



圖／萬家珣（高雄鳳山） 分享 facebook

我不穿那昂貴的西裝，

不住那土塊搭蓋的寂冷墓房，

不驚擾親友，不舉行祭式，

也不設靈堂，更不必憂傷。

把我的骨灰灑在荒山野地上，

一處清靜的地方，

我要收納山水的靈氣，

受綠樹芬多精的滋潤，

沈浸泥土的芬芳，

也要聽鳥兒的歌唱。

悄悄的我走了，

我不知我走後的去向，

是下黃泉地獄，

還是去那碧落九天，

假若那個世界也有輪迴，

冥冥中，

我仍持續保庇你們幸福安康。