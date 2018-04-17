減重暴瘦 女大生膽囊整袋石頭

2018-04-17 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



短時間減肥，一下瘦太多，容易產生膽囊結石。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名女大生接受健康檢查，醫師發現她的膽囊內充滿「一整袋石頭」，大小直徑約0.3到0.5公分不等，雖無任何症狀，但憂心她的膽囊結石掉落堵住膽管，造成膽汁流動不順而發炎，協助她先碎石、取石，避免日後困擾。

台北榮總胃腸肝膽科主治醫師羅景全表示，膽結石分不同類型，包括膽固醇性結石、色素型結石及混和型結石等，其成因也很多。但肥胖者突然減肥、體重驟減，膽汁會變得更濃稠，所以更易結晶，就很可能有膽固醇性結石。

膽囊結石 恐導致腹痛

羅景全指出，女性因荷爾蒙關係，膽固醇性結石較多。雖然膽囊結石不一定有症狀，但隨年紀增加可能變多且變大顆，必須要追蹤，否則結石掉落堵住膽管，讓膽汁及胰液流動不順，膽管、膽道或胰臟恐因此發炎，導致腹部絞痛。

羅景全說，由於膽囊發炎會發生黃疸，但民眾很難觀察到，常常要到皮膚變深黃色、發燒發冷一周、或去診所拿藥但症狀未改善，才會到大醫院檢查，「但此時已很嚴重了」，建議平時可觀察小便顏色，顏色變深就可能是有黃疸。

而且，膽管反覆感染易「淤沙」，使膽管也會開始自行生成結石，即使膽囊已切除或結石已清除，膽管還是有機會再長出石頭。

羅景全說，此時的膽管結石就像不定時炸彈，只要結石一卡住膽管，就容易發炎不適。

羅景全說，若是巨大結石，傳統手術是開刀取石，再把膽切除，但會有超過10公分的大傷口，而傳統內視鏡手術取石也有限制。

不過，現在有新一代的膽胰管內視鏡，可以搭配鈥雷射碎石、取石，免開刀讓治療更方便，術後三天即可出院。

瘦太快 易引心肌病變

短時間內瘦太多，除了膽囊易生結石，肥胖研究學會理事長蕭敦仁說，要減1公斤體重，需要減掉7700大卡熱量，但身體的基礎代謝沒有提供部分熱量，會使體內微量元素因熱量不足缺乏，例如缺少硒，就易引起心肌病變。

此外，一次瘦太多尿酸會衝高，引起痛風發作，若蛋白質吃不夠也易掉頭髮，對女性而言也易荷爾蒙失調致經期大亂。國外也有報導指出，脂肪代謝會因瘦太快而異常，導致脂肪肝，特別是一周減1.5到2公斤，就可能發生。

蕭敦仁強調，減肥原則仍是飲食均衡並循序漸進，合理速度為一周減0.5到1公斤，例如從原本一天吃2000大卡，降低為一天1500大卡，但碳水化合物、脂肪及蛋白質比例仍需維持5比3比2，且運動要多做、水要喝夠、睡眠要充足，減重才能減得健康順利。

健康減重你該注意這些

1.均衡飲食：碳水化合物、脂肪及蛋白質比例為5：3：2

2.循序漸進：以低熱量均衡飲食為主，千萬別不吃

3.速度別快：減重速度一周約0.5到1公斤

4.生活調整：多運動、多喝水、充足睡眠

諮詢／蕭敦仁醫師 製表／鄧桂芬