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健康名人堂／限時醫療 不讓病人苦太久

2018-04-17 01:59聯合報 作者陳榮基

限時嘗試醫療並不是放棄，而是希望病患不要走得太慘痛。 圖／聯合報系資料照片
限時嘗試醫療並不是放棄，而是希望病患不要走得太慘痛。 圖／聯合報系資料照片
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2015年6月27日八仙樂園塵暴意外，台灣整形醫學及加護病房照顧嚴重燒傷病人，展現了國際讚譽的醫療成果。其中一小部分傷患雖然沒有救回，但是減少病人及家屬的痛苦掙扎，醫療人員從科學與感性角度出發的愛心，提供了急性重症臨終照顧的典範。

這些人都是年輕人，突然發生嚴重燒傷，其中213人燒傷面積太大，醫學的科學告訴醫師，難以救活病人，僅能通報為病危。但是，這些年輕人突然被燒傷，如果不急救，家屬無法接受；全力急救，卻延長病人的痛苦。為了避免病人受苦，減少家屬心理困擾，衛福部建議醫病積極溝通，適時召開「家庭會議」，若已預見病程不可逆，採取「限時醫療原則」（或「限時嘗試」）。

「限時嘗試 並不是放棄」

本人獲衛福部徵召，介紹安寧緩和醫療的限時嘗試治療。針對重症病人若擬嘗試用高科技維生醫療時，與家屬積極溝通，若已預見病程不可逆，建議採取限時嘗試，避免病人受苦太久。限時嘗試醫療並不是放棄，而是希望病患不要走得太慘痛，面對重症患者，醫界全力搶救，也使用各種該用的高科技，若使用後仍無成效，醫療團隊應和家屬持續溝通，讓病患不要走得太辛苦。

當時決定，醫病溝通後，為病人插管急救、接呼吸器，讓整形醫療團隊全力搶救，一、兩周後，盡了最大努力，若病況仍沒有起色，醫療判斷已無成功機會，病人短期內即將死亡，則由家屬簽署撤除維生醫療同意書，撤除呼吸器，縮短病人及家屬受苦的時間。

這些傷患家長大約50歲，若沒人告訴他們實情，採取高科技醫療搶救，只是在延長「死亡過程」，時間拖愈久，最後結果愈無法接受，對家屬來說是二度傷害。因此醫療團隊盡早啟動「家庭會議」，跟家屬溝通、解釋病程，給予正確、清楚、對等的醫療資訊。

醫師救人 也要適時放手

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅，積極參與推動安寧緩和醫療，他認為醫師的天職不只是救人，也要適時放手，讓病人有尊嚴地走到生命終點。限時醫療或限時嘗試，不是放棄，而是經過充分醫病溝通，也盡了最大努力，包括心肺復甦術(CPR)，嘗試確知無效後，即時放手，縮短病人及家屬痛苦。

大面積燒傷病人換藥時都很痛苦，限時嘗試插管急救，讓整形醫療團隊能在換藥時因為有呼吸器可以短暫實施全身麻醉，讓病人免除換藥痛苦。

2000年制訂的安寧緩和醫療條例，已經讓慢性癌症末期病人或重大器官衰竭末期病人，遵照病人/家屬的意願，臨終不予無效的心肺復甦術(不予插管急救)，或撤除無效的維生醫療措施(撤除呼吸器)。但是對於急性心肺衰竭的病人，如嚴重顱內出血外傷、腦出血性中風、嚴重心肌梗塞病人，是否積極搶救，在醫病溝通時有很大的困難。

醫師可能覺得手術也許有少許救回病人的希望，但是如果不成功，病人可能持續昏迷或成為植物人，將延長病人及家屬的痛苦。此時如果運用限時嘗試醫療，醫師與家屬好好溝通，然後放手搶救，成功救回病人，大家歡喜；如果失敗，則運用安寧緩和醫療條例原則，或加上即將於2019年實施的病人自主權利法，也許可以合乎倫理及法律規範執行「對病人最大利益」的醫療，即時放手，讓病人及家屬，乃至醫療人員，都可心安無憾，提升安寧緩和醫療的品質。

（作者陳榮基為第26屆醫奉獎得主、蓮花基金會董事長，全文轉載自民報醫病平台、元氣網同步刊登）

醫師整形衛福部

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