金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-16 20:01 聯合新聞網 台北訊



2015年參加金州勇士籃球營的小朋友曾幸運與NBA巨星柯瑞合影。圖／美國世界日報提供 分享 facebook

美國職業籃球NBA季後賽登場，尋求衛冕的金州勇士(Golden State)日前擊敗馬刺取得首勝。聯合報系美國世界日報規劃的「2018年第5屆美國金州勇士籃球營」，今年暑假將帶學員進到金州勇士隊隊員專屬練習球場，不僅可以享受與史蒂芬‧柯瑞(Stephen Curry)等球星同等待遇的專業籃球教練指導，還有機會親眼見到克雷‧湯普森(Klay Thompson)、凱文‧杜蘭特(Kevin Durant)等當紅球星！

世界日報舊金山社社長駱焜祺說，對於喜愛籃球的孩子，能夠到全世界最高的籃球殿堂NBA，以及目前最夯的金州勇士籃球隊專屬練習場接受專業教練的指導，並有機會見到偶像球星，是何等大的夢想實現！

他表示，2015年的籃球營學員在該球場接受專業教練的訓練期間，金州勇士隊球員柯瑞、安德烈‧伊格達拉（Andre Iguodala）、哈里森‧巴恩斯（Harrison Barnes）也先後前來接受教練的教導練球，雖然貴為超級球星，但基礎跳投練得扎扎實實、一點也不馬虎，柯瑞練完球後還指名跟來自台灣的學員合照，成為該年暑假全球獨家和柯瑞合照的營隊。

曾效力金州勇士的伊恩‧克拉克(Ian Clark)也「突襲」過金州勇士隊位於奧克蘭的練習主場，與籃球夏令營學員同樂。克拉克親和力十足，還當場露一手籃球技巧，讓所有學員們驚呼連連、興奮不已。克拉克在離開球場前，特別與台灣來的小朋友拍了張團體照，而這30位幸運兒都是報名參加第三屆金州勇士籃球夏令營的學員。

「2018美國金州勇士籃球營」7月14至29日舉行，4月27日截止報名，機會有限，活動詳情請見「有行旅」。