親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

金州勇士籃球營 今夏等你挑戰

2018-04-16 20:01聯合新聞網 台北訊

2015年參加金州勇士籃球營的小朋友曾幸運與NBA巨星柯瑞合影。圖／美國世界日報...
2015年參加金州勇士籃球營的小朋友曾幸運與NBA巨星柯瑞合影。圖／美國世界日報提供
分享

美國職業籃球NBA季後賽登場，尋求衛冕的金州勇士(Golden State)日前擊敗馬刺取得首勝。聯合報系美國世界日報規劃的「2018年第5屆美國金州勇士籃球營」，今年暑假將帶學員進到金州勇士隊隊員專屬練習球場，不僅可以享受與史蒂芬‧柯瑞(Stephen Curry)等球星同等待遇的專業籃球教練指導，還有機會親眼見到克雷‧湯普森(Klay Thompson)、凱文‧杜蘭特(Kevin Durant)等當紅球星！

世界日報舊金山社社長駱焜祺說，對於喜愛籃球的孩子，能夠到全世界最高的籃球殿堂NBA，以及目前最夯的金州勇士籃球隊專屬練習場接受專業教練的指導，並有機會見到偶像球星，是何等大的夢想實現！

他表示，2015年的籃球營學員在該球場接受專業教練的訓練期間，金州勇士隊球員柯瑞、安德烈‧伊格達拉（Andre Iguodala）、哈里森‧巴恩斯（Harrison Barnes）也先後前來接受教練的教導練球，雖然貴為超級球星，但基礎跳投練得扎扎實實、一點也不馬虎，柯瑞練完球後還指名跟來自台灣的學員合照，成為該年暑假全球獨家和柯瑞合照的營隊。

曾效力金州勇士的伊恩‧克拉克(Ian Clark)也「突襲」過金州勇士隊位於奧克蘭的練習主場，與籃球夏令營學員同樂。克拉克親和力十足，還當場露一手籃球技巧，讓所有學員們驚呼連連、興奮不已。克拉克在離開球場前，特別與台灣來的小朋友拍了張團體照，而這30位幸運兒都是報名參加第三屆金州勇士籃球夏令營的學員。

「2018美國金州勇士籃球營」7月14至29日舉行，4月27日截止報名，機會有限，活動詳情請見「有行旅」

美國金州勇士籃球營學員與NBA球星在同一場地練球。圖／美國世界日報提供
美國金州勇士籃球營學員與NBA球星在同一場地練球。圖／美國世界日報提供
分享

夏令營舊金山NBA

相關新聞

不是開玩笑的！ 大豆也能做為汽車材料

2018-04-16 17:41

用科技顧健康 到神腦消費抽基因檢測服務

2018-04-16 17:12

醫師提醒：破除糖尿病注射胰島素的4大迷思

2018-04-16 14:44

「統統運到台北去」！企業愛心有洋蔥

2018-04-16 14:42

影／蔣勳《雲淡風輕》雲門展 與你交換心情

2018-04-16 14:39

曾文水庫蓄水量僅10.4% 南台水情艱困籲節水

2018-04-16 14:39

全聯「棉棉博覽會」起跑 衛生棉吹起低敏、有機風

2018-04-16 14:25

同志柯波帝與酷兒荷莉

2018-04-16 14:17

消保處查核助聽器 6件不符藥事法規定

2018-04-16 14:06

比地中海飲食還威 抗發炎、三高這樣吃

2018-04-16 13:45

首家數位郵局啟用 智慧機器人駐點

2018-04-16 13:26

近半數國人血壓控制不及格 逾100萬人快要高血壓

2018-04-16 13:07

女嬰抱懷中成人肉氣囊 遭安全帶勒腹脾臟出血

2018-04-16 13:06

寫字熱潮興起 空白詩集當筆記本

2018-04-16 12:49

夢想搬到台灣住 香港小學生：可用低價買寬敞房

2018-04-16 12:48

水！鐵路地下化後 新穎高雄車站搶先曝光

2018-04-16 12:34

雙北吃到飽月票上路第一天 雙北上午9萬2千人使用

2018-04-16 12:30

男子菸檳榔酒30年 舌癌找上門

2018-04-16 12:27

員工聚餐月月豪擲18萬 館長狂宣言「吃不夠再叫」

2018-04-16 12:21

遠航宣布 將率先引進波音737MAX

2018-04-16 12:15

東航集團台北-昆明、松山-浦東航線 機型升級

2018-04-16 12:11

新北規劃電動機車格 一般機車違停5月1日開罰

2018-04-16 12:11

他的毛小孩頭手伸出窗外 被後車檢舉開罰3千

2018-04-16 11:56

遠航明年第四季引進2架波音新機 否認拖延說

2018-04-16 11:38

影像保存受重視 SEAPAVAA 2021年會台灣主辦

2018-04-16 11:14

消保處公布助聽器查核結果 七成五標示不符合藥事法

2018-04-16 11:13

很蝦的歷史：台釣蝦場是怎麼冒出來的？

2018-04-16 11:11

PIZZA店聲明「不服務你們家員工」 人壽公司急滅火

2018-04-16 10:59

腳踩高跟鞋賞櫻拍美照女性易得這個病！預防3大秘訣

2018-04-16 10:25

遠航衝擊大…高齡機落日延後？交通部三緘其口

2018-04-16 09:51

中南部空氣品質橘色等級 北部小心PM10

2018-04-16 09:08

山林在招手 邀你遁入太平山製作關鍵報告

2018-04-16 09:05

愛吃青菜要小心 別把「毒」吃下「肚」！

2018-04-16 09:04

黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

2018-04-16 09:00

吳德榮：今晚雨增明午轉乾 周四起暖如夏

2018-04-16 07:27

彭啟明：下波天氣改變 可能在下周二、三

2018-04-16 07:27

冷涼天氣持續到18日 中部以北高溫約22度19日回升

2018-04-16 04:58

未來一周空品預報 雲嘉南注意揚塵現象

2018-04-16 04:57

新法可事先拒絕維生灌食 但規定複雜、執行壓力大

2018-04-16 00:33
看更多

熱門文章

PIZZA店聲明「不服務你們家員工」 人壽公司急滅火

2018-04-16 10:59

唐綺陽星座運勢週報：水逆結束！出現讓人震撼的決策和改變

2018-04-16 07:37

員工聚餐月月豪擲18萬 館長狂宣言「吃不夠再叫」

2018-04-16 12:21

黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

2018-04-16 09:00

夢想搬到台灣住 香港小學生：可用低價買寬敞房

2018-04-16 12:48

冷涼天氣持續到18日 中部以北高溫約22度19日回升

2018-04-16 04:58

近半數國人血壓控制不及格 逾100萬人快要高血壓

2018-04-16 13:07

雙北吃到飽月票上路第一天 雙北上午9萬2千人使用

2018-04-16 12:30

嘉義阿里山晚間發生地震 規模4.0

2018-04-15 22:39

今日星座運勢／魔羯 職場氣勢佳 以謙虛待人

2018-04-16 00:00

彭啟明：下波天氣改變 可能在下周二、三

2018-04-16 07:27

水！鐵路地下化後 新穎高雄車站搶先曝光

2018-04-16 12:34

吳德榮：今晚雨增明午轉乾 周四起暖如夏

2018-04-16 07:27

女嬰抱懷中成人肉氣囊 遭安全帶勒腹脾臟出血

2018-04-16 13:06

阿里山地牛翻身 民眾忙報平安未傳災情

2018-04-15 22:47

他的毛小孩頭手伸出窗外 被後車檢舉開罰3千

2018-04-16 11:56

雙廚對談／莊祖宜讓美食停格 Vanessa流著淚剁蟹(下)

2018-04-15 22:46

雙廚對談／莊祖宜讓美食停格 Vanessa流著淚剁蟹(上)

2018-04-15 22:35

地牛翻身！嘉縣規模4有感地震

2018-04-15 22:25

我見我思／施與受之間

2018-04-16 06:00

「統統運到台北去」！企業愛心有洋蔥

2018-04-16 14:42

網友惡作劇傳「語音訊息」 聽障舞團：以後將提告

2018-04-15 23:40

親子互動／老媽故事集

2018-04-16 06:00

醫師提醒：破除糖尿病注射胰島素的4大迷思

2018-04-16 14:44

遠航衝擊大…高齡機落日延後？交通部三緘其口

2018-04-16 09:51

生活見聞／于朗的天空

2018-04-16 06:00

回簡訊就算開通服務 網友：被電信客服話術拐了

2018-04-15 23:40

比地中海飲食還威 抗發炎、三高這樣吃

2018-04-16 13:45

遠航明年第四季引進2架波音新機 否認拖延說

2018-04-16 11:38

人氣排隊美食「琥珀天丼」開幕推台灣版醬汁、炸衣

2018-04-16 14:30

想搶便宜趁現在！8大飯店北中南旅展祭優惠

2018-04-16 18:35

反應兩極化！H&M年度聯名邀Moschino合作

2018-04-16 10:51

未來將可預立醫療決定 拒絕維生灌食

2018-04-16 00:33

小一入學通知單收到了嗎？全台國小新生入學時程懶人包

2018-04-16 09:16

主打套餐組合 「了凡」首間美食街店台北101正式開幕

2018-04-16 17:45

遠航宣布 將率先引進波音737MAX

2018-04-16 12:15

女神朱茵出席卡地亞活動 笑談「用正能量抗氧化」

2018-04-16 16:16

這才叫巨星！大師一手包辦李宇春、碧昂絲演唱造型

2018-04-16 12:43

微風南山第4季開幕 日本頂級餐酒Ukai確定進駐

2018-04-16 14:58

米其林效應熱燒 台北101美食街重新開幕

2018-04-16 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top