昔風光進軍今退出台灣 V BIKES撐半年不玩了

2018-04-16 21:25 中央社 宜蘭縣16日電



無樁式共享單車V BIKES去年進軍台灣，但業者16日表示，由於在拓展據點上沒有獲得部分縣市正面回應，加上沒有明確法規，V BIKES已決定退出台灣市場。 中央社 分享 facebook

屬於無樁式共享單車的V BIKES去年風光進軍台灣。相關業者今天說，由於在拓展據點上沒有獲得部分縣市正面回應，加上沒有明確法規，V BIKES已決定退出台灣市場。

強調無樁便利的美國共享單車品牌V BIKES去年8月進軍台灣，由台灣微拜斯科技公司經營。業者剛開始將宜蘭當作台灣首個投放單車據點，縣內一度共有約180輛分散在蘇澳新站、宜蘭轉運站、羅東火車站等地，民眾必需下載App才能付費使用租借。不過，最近有民眾要使用V BIKES時，卻發現有多台單車無法租用。

負責宜蘭據點的台灣微拜斯科技公司宜蘭營運商游承曉今天向中央社記者證實， V BIKES因在其他縣市希望增加進駐地點時，未獲當地相關主管機關正面回應，反應冷淡。因在台灣推展不順，總公司已在今年3月決定退出台灣市場。

游承曉表示，國內對於共享單車至今仍無明確法規，美方也不喜歡沒有法規依據的生意，也有可能是VBIKES撤出台灣市場的主要原因之一。

游承曉說，待總公司通知後，過去已經投放在宜蘭的單車會全數回收。由於V BIKES當初不需押金，沒有押金退還問題；但若有民眾曾經儲值，只要在App上申請即可要求退款。

記者曾嘗試致電人在國外的台灣微拜斯科技公司執行長戴子煌，但對方接起電話後隨即掛斷。

宜蘭縣建設處長林國民則說，自行車產權屬於業者，若業者撤出市場後，會要求對方回收；若未清理將視為廢棄物，依照廢棄物清理法辦理。