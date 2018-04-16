孝莊與多爾袞 玩味男女之間的政治與愛情

2018-04-16 21:23 中央社 台北16日電



國光劇團「孝莊與多爾袞」由魏海敏（右）與唐文華（左）主演，以孝莊太后和多爾袞的情與政治算計為題，鋪排出現實裡人的無情與有情。（國光提供） 中央社 分享 facebook

清孝莊皇后、大玉兒與多爾袞的糾葛故事為後人議論不已，多部電視劇都以此為題，編演不衰。國光劇團「孝莊與多爾袞」將透過京劇的演繹，表現蘊藏其間的人性、玩味男女之間的政治與愛情。

「孝莊與多爾袞」是國光繼「康熙與鰲拜」後的新編清宮戲二部曲，由當家名角魏海敏與唐文華飾演男女主角，今天在戲曲中心首度對媒體開放排練現場。

這些年，魏海敏成功演活了許多經典女性角色，包含作家張愛玲筆下扭曲苛刻的曹七巧，希臘神話中激烈決絕的米蒂亞，乃至京劇傳奇老生孟小冬、權傾一時的埃及艷后。

老生行當的唐文華，則精準詮釋了關老爺的義氣、杜月笙的多情風流、鰲拜的野心豪邁。兩人對手，默契不在話下，不論是在愛裡談情或在政治牢籠裡機關算盡，都是飆戲。

對魏海敏而言，孝莊是一大度又智慧的女性，低調而冷靜，她所認為的孝莊，清廷的安定、兒子福臨的皇位與權益，才是畢生守護的目標。因此，關於後人多所猜想的孝莊與多爾袞的愛情故事，魏海敏搖了搖頭，說：「她的智慧，不會讓她陷於那麼尷尬的處境，加上她對於中原漢人倫理道德的喜愛與尊敬，她更不可能讓自己成為有話柄的人。」

面對多爾袞，魏海敏分析，最重要的層面不是情感的需要，而是政治現實的需求，「朝廷與兒子都還需要他，因此如何讓有野心又有點草莽的多爾袞心裡感受舒坦，是孝莊不斷在做的。」她笑說，「這就是在愛情與政治裡，屬於男人與女人之間很特殊的關係，很像釣魚，放點餌、收手，再放餌。」

對唐文華來說，清史的豐富與懸疑最是做戲的好題材，也是演員詮釋角色時最豐沛的參照。談到多爾袞，唐文華說，「這是生與淨之間的角色，是很男人的呈現，他來自草原，那種暢快、豪邁，不在話下。」

但一面對自己很有感情的孝莊，「又有策馬尋花的浪漫，什麼都依著對方的包容，雖然想跟對方談心時，她正經八百要說朝廷正事，手才剛要搭上肩頭時，她一個轉身又閃開，這大概是男女情感間最有意思的部分。」唐文華說。

「孝莊與多爾袞」4月26日至29日在台灣戲曲中心大表演廳演出。