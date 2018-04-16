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水！鐵路地下化後 新穎高雄車站搶先曝光

2018-04-16 12:34聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

即將在下周接任總統府祕書長的高雄市長陳菊今天巡看鐵路地下化及位在附近的第71期重劃區、及部分園道工程，叮嚀在她市長任內一定要如期、如質完成。

高雄市第71期重劃區面積約25公頃，位在高雄市三民區(原高雄火車站及站體兩側鐵道延伸範圍)，南以建國二路、北至九如二路，東起民族一路西至哈爾濱街為界，最大的地主是台灣鐵路管理局，為整體開發將部分私有土地劃入重劃區，約占全區土地3%，市府挹注超過20億元的開發經費，重劃後可取得約9公頃的園道、公園、道路等公共設施用地，預計在年底前可完工 。

近千億元建設經費的鐵路地下化計畫對於高雄的未來發展、景觀再造、交通運輸等，可說是非常關鍵。自2009年動工，預定107年8月通車啟用，未來10個新車站就像是10顆大珍珠，用鐵路串聯在一起，高雄車站是其中最大、最明亮的一顆。

第71期重劃工程將提供新高雄車站「蛋黃」精華區的車站專用區，為車站及運轉中心提供了建築基地，成為本市最重要的交通樞紐，而車站周邊的「蛋白」區則提供未來商業發展的腹地及公共設施；未來新高雄車站完工後必定是高雄的新地標，對於第71期重劃區的開發，將有莫大的助益！兩者之間具有「魚幫水、水幫魚」相輔相成。

第71期重劃工程將一次開闢15條道路，包括打通自由路及復興路，健全南北高雄的交通系統並促進市區都市發展，另外重劃區內的園道、公園與廣場用地，則透過本府團隊跨局處的合作，由地政局支援2.4億元，併同從左營到鳳山、經費達42.34億元、長達15.37公里、面積約71.3公頃的景觀廊道，交由工務局與水利局做整體的規劃、設計施工，園道開闢工程預定107年9月開工，109年9月完工。

其中，園道示範段[金川街-華安街(約300公尺)、平等路-婦女館西側步道(約300公尺)]，預定於107年12月底先完成。

近千億元建設經費的鐵路地下化計畫對於高雄的未來發展、景觀再造、交通運輸等，可說是...
近千億元建設經費的鐵路地下化計畫對於高雄的未來發展、景觀再造、交通運輸等，可說是非常關鍵，預定107年8月通車啟用，未來10個新車站就像是10顆大珍珠，用鐵路串聯在一起，高雄車站是其中最大、最明亮的一顆。記者謝梅芬／攝影
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即將在下周接任總統府祕書長的高雄市長陳菊今天巡看鐵路地下化及位在附近的第71期重...
即將在下周接任總統府祕書長的高雄市長陳菊今天巡看鐵路地下化及位在附近的第71期重劃區、部分園道工程，叮嚀在她市長任內一定要如期、如質完成。記者謝梅芬／攝影
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近千億元建設經費的鐵路地下化計畫對於高雄的未來發展、景觀再造、交通運輸等，高雄車站是其中最大、最明亮的一顆。記者謝梅芬／攝影
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近千億元建設經費的鐵路地下化計畫對於高雄的未來發展、景觀再造、交通運輸等，高雄車站是其中最大、最明亮的一顆。記者謝梅芬／攝影
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近千億元建設經費的鐵路地下化計畫對於高雄的未來發展、景觀再造、交通運輸等，可說是非常關鍵，預定107年8月通車啟用，未來10個新車站就像是10顆大珍珠，用鐵路串聯在一起，高雄車站是其中最大、最明亮的一顆。記者謝梅芬／攝影
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重劃區鐵路地下化陳菊

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