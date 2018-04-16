雙北吃到飽月票上路第一天 雙北上午9萬2千人使用

2018-04-16 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



雙北市政府推出的大眾運輸1280元「吃到飽」月票，系統於今天（16日）開通上線。圖／本報資料照 分享 facebook 由雙北市政府推出的大眾運輸1280元「吃到飽」月票，今天正式上路。台北市交通局統計，月票已售出約12萬張，突破原預期銷售量一半，第一天約9萬2000使用人次，使用開通率7成4。

雙北合推「公共運輸定期月票」，售價1280元，民眾購買後，可享30日不限次搭乘台北捷運、雙北公車，以及台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠，民眾持悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上），至捷運各車站自動售票加值機設定或詢問處購買，並在第一次使用經設定的悠遊卡的當下，才開始計算月票。

雙北自3月開放民眾購買月票，不過，捷運閘門或公車驗票機相關系統今天（16日）開通上線，換言之，民眾購買月票後，今天起首次使用經設定的悠遊卡，包括將票卡輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上的感應區，才算正式啟用月票。

據交通局統計，截至昨天已售出的月票約12萬3433張；台北市交通局運管科長王湮筑表示，今天（16日）捷運閘門或公車驗票機系統已開通上線，統計至今天上午11點，民眾已購買月票並刷卡開通，約9萬2000使用人次。

針對購買月票的客群，雙北鎖定經常搭乘大眾運輸通勤族，不過，月票啟用第一天雖是上班日，使用開通率才僅7成4，王湮筑分析，以交通量來講，禮拜一通常是整個禮拜通勤人數較少的一天，有些人六日休假後，希望禮拜一接著休，才出現購買月票、卻沒啟用的情況。

王湮筑說明，根據以往經驗，通常禮拜四之後，整個禮拜通勤人數會到高峰期，預計月票的購買、使用人數會漸漸提升，此外有些民眾可能下午、晚上才上班，今天月票的使用開通率仍有增加機會。