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男子菸檳榔酒30年 舌癌找上門

2018-04-16 12:27中央社 台中16日電

台中市64歲男子30年來香菸、檳榔及酒不間斷，到醫院做口腔篩檢時發現罹患第一期舌癌，澄清醫院耳鼻喉科主治醫師徐毓婷今天表示，還好早期發現，經手術切除後預後良好。

這名男子因感冒到醫院看門診後等待批價，醫院癌症篩檢人員與男子交談得知有菸、酒、檳榔（合稱不良習慣三寶「香檳酒」）的習慣，建議男子做口腔篩檢，發現在舌頭左側有一處約1.5公分表面不平滑、不規則的白斑，建議男子進一步做切片化驗。

徐毓婷表示，患者切片病理報告顯示「局部重度分化不良」，所謂的分化不良，是指一般細胞在致癌因子的刺激下，會漸進地變成癌症的過程；而重度分化不良，則是這個細胞已接近原位癌的程度。

經澄清醫院頭頸癌診療團隊討論後，建議患者接受廣泛性手術切除白斑患部，徐毓婷指出，最後的病理報告顯示，在1.5公分的白斑中，有一處寬0.2公分、深度0.1公分的癌症細胞，診斷為初期的第一期舌癌，能夠發現這麼早期的舌癌，只要手術切除，就會有很好的效果。

由於舌癌的面積不大，徐毓婷認為，由側邊往舌面切除約1.5公分的組織，占舌頭1/10，術後恢復良好，不影響口腔和舌頭的功能。

徐毓婷指出，白斑是一種癌前病變，有1%到5%的機會，會演變成癌症。大部分來到醫院，確診為舌癌的患者，通常已是第二、三期了，這時候有可能已轉移到頸部淋巴，手術治療的範圍較大，且術後還須接受化學治療或放射線治療，嚴重影響口腔與舌頭功能。如今政府推動口腔黏膜篩檢，就是希望能夠早期發現，早期治療，對患者的生活品質不要造成太大的影響。

患者癌症手術

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