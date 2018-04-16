山林在招手 邀你遁入太平山製作關鍵報告

2018-04-16 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



羅東自然教育中心向熱愛森林的民眾招手，今年6月一同進入山區，擔任探訪森林秘辛的調查員。圖／羅東林管處提供 分享 facebook 羅東林管處轄管19萬6千餘於公頃廣袤林地，巡山員靠著一年一度的「森林關鍵報告」，了解林間的脈動、規劃未來一年的護林走向；今年6月2至3日羅東林管處自然教育中心號召23名夥伴與巡山員一同遁入山中，進行森林資源的計算與盤點，學員不只能參與這份報告，更能充分感受獨特的野地氛圍。

每年的「森林關鍵報告」由數十名巡山員輪番遁入山中，蒐集並記錄林業資訊，再加以整合分析所成，除了記載了森林的歷史軌跡，還能解析出森林資源的變遷，構築出未來的森林樣貌藍圖。羅東林管處羅東自然教育中心每年都會前往太平山，在鬱鬱蔥蔥的森林裡來回穿梭，為的就是取回這份重要的報告。

今年6月2至3日自然教育中心號召16歲以上熱愛山林的夥伴們一起加入，先學習與練習森林調查技術，再背起工具、走進太平山森林永久樣區裡，藉著學習到的調查技能，親手操作取得資料。

兩天的森林之旅，除了尋找森林關鍵報告外，學員還將密訪一位經驗豐富的巡山員，他穿梭山林20多年，滿口「森林經」能分享森林的偉大與哀愁。接著羅東林管處人員與巡山員將帶領學員一同整合手邊調查資料，了解調查成果，並從獲得的數據進行分析及成果分享、林地規劃發想以及林木收穫討論，推測未來台灣森林的樣貌，並且嘗試由不同角度規畫森林經營的可能藍圖。