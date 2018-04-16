吳德榮：今晚雨增午轉乾 周四起暖如夏

2018-04-16 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今晚雨增明午轉乾，周三回暖，周四起暖如夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，明日另一波鋒面過境，北台灣最低溫又會降至16、17度，周三鋒面離去，西半部天氣好轉，周四至周日氣溫回升至30度以上。

今晨平地最低氣溫，出現在宜蘭16.6度、蘇澳16.7度。吳德榮表示，昨日鋒面過境嘉義以北、南部山區及東半部降雨明顯，愈往台灣南端降雨愈零星；北台灣明顯轉涼，中部氣溫也下降，南部受到的影響最小。

他說，最新(15日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天降雨平地較減緩、山區仍明顯；今晚另一波水氣快速接近，蘊釀成鋒面、各地降雨增多。明日日鋒面過境，上半天降雨持續、下半天降雨停歇；今、明兩天中部以北天氣偏涼，北台灣微冷。

周三鋒面離去，西半部天氣好轉，白天氣溫升、早晚偏涼，東半部仍有局部雨。周四至周日西半部氣溫回升至30度以上，日夜溫差擴大，東半部有局部短暫降雨的機率。要注意的是，周四起台灣附近氣流轉東南及偏南風，華南沿海逐漸有「平流霧」產生，馬祖、金門容易受影響。

中央氣象局表示，今日受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地雲量較多，並有短暫降雨的機率，建議外出攜帶雨具較為保險；氣溫方面，北台灣及花蓮夜晚清晨低溫17、18度較涼，其他地區20至23度。白天北台灣及花蓮高溫仍僅22至24度，整天陰陰涼涼，其他地區高溫則可來到25度以上，溫和舒適。