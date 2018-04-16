冷涼天氣持續至18日 19日高溫回升

2018-04-16 04:58 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受鋒面通過及東北季風增強影響，昨天各地高溫明顯下降。氣象局指出，這樣的天氣型態預計持續到18日，19日開始東北季風減弱，各地氣溫再回升。

氣象局指出，昨天開始，北部、東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，18日之前受東北季風及華南雲雨區東移影響，都是類似天氣型態，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北高溫約在22至23度左右，雨量方面，中部以北、東半部地區及南部山區仍有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。