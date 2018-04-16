未來一周空品預報 雲嘉南注意揚塵現象

2018-04-16 04:57 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署發布一周空氣品質預報，今天各地擴散條件較佳，但雲嘉南要注意揚塵現象，明天至19日，東北季風稍減，中南部空氣汙染物容易累積，20日起午後留意紫外線指數偏高，臭氧濃度也可能升高。

環保署指出，今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率高。西半部空氣品質受到東北季風影響，擴散條件較佳，不過雲嘉南空品區局部時段可能引發地表揚塵現象，為「橘色提醒」等級；馬祖及金門受境外汙染物影響為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

17日仍受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高。東北季風稍減弱，使中南部擴散條件稍差，汙染物累積，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

18、19日華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。中南部擴散條件稍差，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。