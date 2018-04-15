親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

嘉義阿里山晚間發生地震 規模4.0

嘉義阿里山晚間發生地震 規模4.0

2018-04-15 22:39聯合報 記者董俞佳╱即時報導

嘉義阿里山鄉22時11分地震，規模4、深度5公里。

中央氣象局地震測報中心最新資訊顯示，今天晚上10時11分發生芮氏規模4.0地震，震央在嘉義縣阿里山鄉，深度5公里。

各地最大震度為嘉義縣草山4級、嘉縣大埔和嘉義市3級、高雄市桃源2級、雲林縣古坑2級、台南市東山1級、彰化縣彰化市1級。

今天上10時11分，嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.0地震。圖/截取自氣象局網站
今天上10時11分，嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.0地震。圖/截取自氣象局網站
分享

地震阿里山大埔

相關新聞

麻疹檢驗 台灣虎航機師、空服員2人疑中標

2018-04-15 19:02

獨／自主權利法明年上路 預立醫療決定書格式首曝光

2018-04-15 18:55

冷涼天氣持續至星期三 星期四高溫回升

2018-04-15 15:39

大陸沙塵來 鄭明典：把室外衣物先拿進來

2018-04-15 14:42

影／加油要快！油價漲0.6元 40個月新高

2018-04-15 13:06

阿里山地牛翻身 民眾忙報平安未傳災情

2018-04-15 22:47

今起到18日天氣涼 19日高溫回升

2018-04-15 19:53

回應麻疹案例 台灣虎航：清者自清、濁者自濁

2018-04-15 19:26

遠航擬引進波音飛機 租約未簽先開記者會

2018-04-15 19:13

獨／預立醫療決定規定多 醫師怨：似失了病人自主精神

2018-04-15 18:56

影／氣溫驟降 又涼又濕周三轉趨穩定

2018-04-15 17:58

楊丞琳也說好喝 黑松茶尋味台灣青茶新上市

2018-04-15 16:19

振興暑假前觀光 南灣計畫納入台東

2018-04-15 16:08

色重味濃！東北師傅客座君悅 秀一手大氣率直家鄉菜

2018-04-15 15:19

太鹹太淡都不行 毛小孩飲食要謹「腎」

2018-04-15 14:48

暑假公部門見習職缺上線了 暑期名額逾200名

2018-04-15 14:44

不只迪化街 千人走讀大稻埕

2018-04-15 14:43

戀戀北淡線特展 看日治軍事機密的鐵道路線圖

2018-04-15 14:11

免省啦！血友病患歹勢用凝血因子 一年出血逾50次

2018-04-15 14:08

汰換二行程機車申請補助 別忘了先報廢

2018-04-15 13:45

健康相談室／40歲下以不需乳癌篩檢？錯！

2018-04-15 13:23

愛肝達人站／肝炎病毒真會躲 壞了好心肝

2018-04-15 13:22

好好吃／龐德三兄弟駕到 三高閃邊

2018-04-15 13:20

「你不知道我在接近你」 生活周遭這東西越來越多

2018-04-15 13:17

2公分巧囊 吃補半年長5倍

2018-04-15 13:16

冷雨下到後天 周三開始回溫

2018-04-15 12:58

蘇花坍方搶通 駕駛怕怕改搭火車

2018-04-15 12:56

境外麻疹案太輕忽 台虎延遲3天通知員工

2018-04-15 12:14

台虎麻疹自主管理未落實 疾管署調查中

2018-04-15 12:14

男性一次喝4杯紅酒 醫：已經飲酒過量

2018-04-15 11:23

35萬公務員男多於女 平均年齡43.17歲

2018-04-15 11:21

蘇花公路上午搶通 恢復全線通行

2018-04-15 10:40

明、後天仍陰雨偏涼 周三轉乾

2018-04-15 10:37

胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

台南藝術節重頭戲 阿瑪迪斯電影音樂會

2018-04-15 08:36

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25
看更多

熱門文章

大陸沙塵來 鄭明典：把室外衣物先拿進來

2018-04-15 14:42

殺破狼周運勢／雙子暗桃花悄悄盛開 天秤職場地位黑翻紅

2018-04-15 00:00

5萬轉手賣20萬 Rimowa潮牌聯名行李箱好搶手

2018-04-15 12:28

麻疹檢驗 台灣虎航機師、空服員2人疑中標

2018-04-15 19:02

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

冷涼天氣持續至星期三 星期四高溫回升

2018-04-15 15:39

遠航擬引進波音飛機 租約未簽先開記者會

2018-04-15 19:13

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

影／加油要快！油價漲0.6元 40個月新高

2018-04-15 13:06

獨／自主權利法明年上路 預立醫療決定書格式首曝光

2018-04-15 18:55

汰換二行程機車申請補助 別忘了先報廢

2018-04-15 13:45

今日星座運勢／雙魚 珊瑚色幸運 戀情升溫好時機

2018-04-15 00:00

嘉義阿里山晚間發生地震 規模4.0

2018-04-15 22:39

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

今起到18日天氣涼 19日高溫回升

2018-04-15 19:53

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

回應麻疹案例 台灣虎航：清者自清、濁者自濁

2018-04-15 19:26

戀戀北淡線特展 看日治軍事機密的鐵道路線圖

2018-04-15 14:11

胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

不孕福音 2點幫你挑對好精子

2018-04-14 23:48

男性一次喝4杯紅酒 醫：已經飲酒過量

2018-04-15 11:23

寵媽媽Check！7家母親節蛋糕 先預購不手忙腳亂

2018-04-15 16:45

影／氣溫驟降 又涼又濕周三轉趨穩定

2018-04-15 17:58

境外麻疹案太輕忽 台虎延遲3天通知員工

2018-04-15 12:14

阿里山地牛翻身 民眾忙報平安未傳災情

2018-04-15 22:47

35萬公務員男多於女 平均年齡43.17歲

2018-04-15 11:21

最後饗宴要吃趁早！六福皇宮3A白蘆筍料理780元起

2018-04-15 13:29

不只迪化街 千人走讀大稻埕

2018-04-15 14:43

免省啦！血友病患歹勢用凝血因子 一年出血逾50次

2018-04-15 14:08

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46

台鐵今年夏季旅遊嚴選兩天一夜郵輪式列車

2018-04-15 11:53

太鹹太淡都不行 毛小孩飲食要謹「腎」

2018-04-15 14:48

暑假公部門見習職缺上線了 暑期名額逾200名

2018-04-15 14:44

獨／預立醫療決定規定多 醫師怨：似失了病人自主精神

2018-04-15 18:56

日本和牛正好吃！樂軒Urban推限時加碼買1送1

2018-04-15 13:30

聯名下午茶 春季應景主菜 飯店攬客新招

2018-04-14 23:45

色重味濃！東北師傅客座君悅 秀一手大氣率直家鄉菜

2018-04-15 15:19

smart x RIMOWA 都會繽紛輕旅行

2018-04-15 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top