作家梁寒衣新書 找一點雪看淡生死

2018-04-15 21:17 中央社 台北15日電



生死是生命最難跨越的一關，禪學作家梁寒衣今天分享生死觀，她認為，生死如幻，連告別都多了，唯有頓悟，才能找到心中清涼的「一點雪」，保持平穩的心。

梁寒衣2014年開始出版「辭世偈」系列，從「花開最末」到「體露金風」，新書「涅槃之雪」是此系列三部曲完結篇。梁寒衣與台北書院山長林谷芳今天在大鑑禪堂以禪機對話，為新書舉辦分享會。梁寒衣的丈夫、國民黨立委陳學聖也現身會場支持妻子。

梁寒衣畢業於台灣大學外文系，因過去參與柬埔寨、越南的難民救援工作，在異域目睹生存死亡，而觸發她人道思考的寫作動機。曾獲1989年「聯合文學」小說中篇推薦獎、1996年「普門文學」短篇小說獎等文學獎項。

林谷芳稱讚梁寒衣的「辭世偈」系列對「了生死」的描述，是兩岸中極少見的完整作品，「中華文化的人間性特別強，如禪學是吃喝拉撒的修成，重視活生生的禪者存在，就是一切對於生命修行的觀照」。

梁寒衣直言，人生所有苦惱都來自於生死或愛情、友情的開始到消逝、職場上的得意與失意，「因為人太執著於有，才會一直輪迴於憤怒與傷感」。

她舉禪學中所稱「紅爐一點雪」為例，人在現世就像坐於燃燒的火爐之上，不斷被苦惱燒心，唯有頓悟生死如幻，才能找到自己心中清涼的「一點雪」，不論現實如何坑坑窪窪，都能保持平穩的心。

她鼓勵，找到「雪」、安頓自己的人，能將經驗分享給他人、協助他人安頓。