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來自德米安的你 印導演江譚佳彥探問成長

2018-04-15 18:16中央社 台北15日電

少年總有愁滋味，成長過程的自我追尋與孤獨，該如何言說？EX-亞洲劇團的印度導演江譚佳彥推新作「來自德米安的你Hello!MyDemian」，以舞蹈化語言與音樂性肢體表現關於成長的一切。

因為與台灣劇場工作者林浿安相戀、結婚，江譚佳彥定居台灣已10餘年。他的作品風格獨特，透過特殊節奏的肢體、富含異國風情的南亞寓言題材，逐漸累積成台灣劇場的一方風景。

同時，江譚佳彥實踐了自己30年的劇場經驗，統整出一套「本質劇場」的演員訓練法，強調以「舞蹈化的語言」與「音樂性的肢體」來呈現角色本質、質地。在新作「來自德米安的你Hello!My Demian」中，他就使用了這樣了方法與演員工作。

「來自德米安的你Hello!My Demian」改編自青少年啟蒙文學赫曼赫塞的「徬徨少年時」，細述少年愁滋味及關於存在與自我的辯證。江譚佳彥這次也特別找來音樂創作者柯智豪跨界合作，並邀請新世代獨立樂團「害喜喜HighCC」擔任詞曲創作與舞台演出，透過音樂說書人的設定，帶領觀眾探詢少年德米安的內心世界。

「來自德米安的你Hello!My Demian」是國家兩廳院2018新點子劇展的作品。5月11至13日在兩廳院實驗劇場首演，接著於5月18至20日回到劇團扎根的苗栗進行巡迴演出。

EX-亞洲劇團的印度導演江譚佳彥推新作「來自德米安的你Hello!My Demi...
EX-亞洲劇團的印度導演江譚佳彥推新作「來自德米安的你Hello!My Demian」，改編自青少年啟蒙文學家赫曼赫塞的「徬徨少年時」，以舞蹈化語言與音樂性肢體表現關於成長的一切。圖為宣傳劇照。（EX-亞洲劇團提供）中央社記
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