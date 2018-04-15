台虎麻疹自主管理未落實 疾管署調查中

2018-04-15 12:14 中央社 台北15日電



台灣虎航機組員曾接觸麻疹患者，未落實自主健康管理還出勤，台虎宣稱是疾管署未指示。疾管署副署長莊人祥說，3月26日即明確告知機組員應自主健康管理，台虎卻延遲通知，將釐清是否觸法。

衛生福利部疾病管制署3月29日公布今年首例境外移入麻疹確定病例。此個案從泰國旅遊回來後，在3月14日出現發燒、咳嗽，15、16日曾就醫，17日又搭台灣虎航到沖繩旅遊。19日因肢體出疹在沖繩就醫被確診麻疹，直到可傳染期過了，26日才搭機回台。

此指標個案導致的第二波傳染共5人，分別是台灣虎航2名空服員，1名機組員，1名個案同事，1名沖繩班機的乘客。迄今仍在追蹤的個案人數是1282人。

衛生單位在個案返國的26日即進行通報及疫調，也發文給台虎，要求提供該班次個案前後2排旅客名單，且在文內以同等大小字體備註說明：「上述航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案之機組人員」，並請航空公司建立該班機機組人員名冊。

台虎在26日即接到疾管署通知，29日當疾管署公布個案後，台虎也一再對外表示，接獲疾管署通知後立即配合辦理。但實際上台虎直到3月29日才發信通知員工，理由是疾管署未指示與提醒。

疾管署副署長莊人祥今天表示，指標個案在沖繩確診後，沖繩方面有通知台灣，但因牽涉個案隱私，日方並未透露更多細節。台灣方面直到24日晚間才透過駐那霸辦事處聯繫上個案的太太，又花了一些時間釐清發病過程、時間，才能確定可傳染期，26日就發文給台灣虎航，要求提供相關旅客清單及機組員應自主健康管理。

莊人祥說，過去在航空界發生麻疹個案都是循此模式處理，以往運作也都很順暢。自主健康管理就是要求機組員如果生病應就醫且告知接觸史，一向配合防疫工作的航空界應有此常規。

至於台灣虎航說，26日知情，29日才通知是因為「疾管署沒有指示與提醒」；莊人祥說，這種說法「疾管署不能接受」。

台灣虎航機組員在感染麻疹後仍全台趴趴走，且還出勤，疾管署正調查台灣虎航是否違反傳染病防治法第59條，未配合主管機關採行必要的防疫措施，若確定違法，研擬開罰。

莊人祥說，目前調查持續進行中，其中台灣虎航在26日即知情，但29日才發信通知員工，確實是調查重點。目前還有些資料未蒐集完全，還需跟部分機組員釐清。