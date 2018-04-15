親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

傳乘客劫持乘務長 中國國際航空航班迫降鄭州

時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

台虎麻疹自主管理未落實 疾管署調查中

2018-04-15 12:14中央社 台北15日電

台灣虎航機組員曾接觸麻疹患者，未落實自主健康管理還出勤，台虎宣稱是疾管署未指示。疾管署副署長莊人祥說，3月26日即明確告知機組員應自主健康管理，台虎卻延遲通知，將釐清是否觸法。

衛生福利部疾病管制署3月29日公布今年首例境外移入麻疹確定病例。此個案從泰國旅遊回來後，在3月14日出現發燒、咳嗽，15、16日曾就醫，17日又搭台灣虎航到沖繩旅遊。19日因肢體出疹在沖繩就醫被確診麻疹，直到可傳染期過了，26日才搭機回台。

此指標個案導致的第二波傳染共5人，分別是台灣虎航2名空服員，1名機組員，1名個案同事，1名沖繩班機的乘客。迄今仍在追蹤的個案人數是1282人。

衛生單位在個案返國的26日即進行通報及疫調，也發文給台虎，要求提供該班次個案前後2排旅客名單，且在文內以同等大小字體備註說明：「上述航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案之機組人員」，並請航空公司建立該班機機組人員名冊。

台虎在26日即接到疾管署通知，29日當疾管署公布個案後，台虎也一再對外表示，接獲疾管署通知後立即配合辦理。但實際上台虎直到3月29日才發信通知員工，理由是疾管署未指示與提醒。

疾管署副署長莊人祥今天表示，指標個案在沖繩確診後，沖繩方面有通知台灣，但因牽涉個案隱私，日方並未透露更多細節。台灣方面直到24日晚間才透過駐那霸辦事處聯繫上個案的太太，又花了一些時間釐清發病過程、時間，才能確定可傳染期，26日就發文給台灣虎航，要求提供相關旅客清單及機組員應自主健康管理。

莊人祥說，過去在航空界發生麻疹個案都是循此模式處理，以往運作也都很順暢。自主健康管理就是要求機組員如果生病應就醫且告知接觸史，一向配合防疫工作的航空界應有此常規。

至於台灣虎航說，26日知情，29日才通知是因為「疾管署沒有指示與提醒」；莊人祥說，這種說法「疾管署不能接受」。

台灣虎航機組員在感染麻疹後仍全台趴趴走，且還出勤，疾管署正調查台灣虎航是否違反傳染病防治法第59條，未配合主管機關採行必要的防疫措施，若確定違法，研擬開罰。

莊人祥說，目前調查持續進行中，其中台灣虎航在26日即知情，但29日才發信通知員工，確實是調查重點。目前還有些資料未蒐集完全，還需跟部分機組員釐清。

台灣虎航麻疹健康管理

相關新聞

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

境外麻疹案太輕忽 台虎延遲3天通知員工

2018-04-15 12:14

男性一次喝4杯紅酒 醫：已經飲酒過量

2018-04-15 11:23

35萬公務員男多於女 平均年齡43.17歲

2018-04-15 11:21

蘇花公路上午搶通 恢復全線通行

2018-04-15 10:40

明、後天仍陰雨偏涼 周三轉乾

2018-04-15 10:37

胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

台南藝術節重頭戲 阿瑪迪斯電影音樂會

2018-04-15 08:36

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

不孕福音 2點幫你挑對好精子

2018-04-14 23:48

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 22:39

這些運動很好 但骨鬆患者不適合

2018-04-14 21:46

早產兒別以為過了2歲就沒事 這些毛病2歲後才出現

2018-04-14 21:33

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

小朋友害怕進醫院 這一種專業專門負責搞定

2018-04-14 19:21

讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

通信率創新低 2月人均不到6封信

2018-04-14 13:37

泰好吃啦！用酸甜辣迎接春天 還可抽曼谷來回機票

2018-04-14 13:34

寫出你的人生故事 新竹喜來登做成創意料理

2018-04-14 13:25

琉球皇室風味！黑糖壽喜燒 7頂級肉吃到飽

2018-04-14 13:18

4個月內第4次 桃機二航廈上午又大跳電

2018-04-14 13:03

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

研究：每周喝酒逾7杯 早死風險高

2018-04-14 12:27

補充魚油 無助緩和乾眼症

2018-04-14 12:24

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／雙子暗桃花悄悄盛開 天秤職場地位黑翻紅

2018-04-15 00:00

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

公婆以「會動到胎神」阻裝冷氣 孕婦淚：我該怎麼做？

2018-04-14 20:46

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

超長溜滑梯刺激前庭發展 女兒溜下來臉色發白

2018-04-14 17:55

早產兒別以為過了2歲就沒事 這些毛病2歲後才出現

2018-04-14 21:33

這些運動很好 但骨鬆患者不適合

2018-04-14 21:46

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

今日星座運勢／雙魚 珊瑚色幸運 戀情升溫好時機

2018-04-15 00:00

濃還要更濃！重乳系奶茶之戰 抹茶風味、復古包裝搶市

2018-04-14 16:09

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 22:39

志玲姐姐若有所思托腮小憂鬱　粉絲按讚逼近3萬好暖心

2018-04-14 15:49

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

油價恐因美轟敘飆漲 中油：下週暫不影響

2018-04-14 16:47

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

周一症候群退散！星巴克16日飲品買一送一

2018-04-13 14:49

劉真拎LOEWE翻毛兔子包 上面寫了她名字啊

2018-04-14 19:21

胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

忽熱忽涼好煩！網購夏季家電提早飆買氣 最暢銷就是它

2018-04-14 19:59

燦坤會員特典再進擊 買電視送XBOX

2018-04-14 21:01

不孕福音 2點幫你挑對好精子

2018-04-14 23:48

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46

35萬公務員男多於女 平均年齡43.17歲

2018-04-15 11:21

杏仁豆腐像藝術品 安東市場馬師傅奪甜點人氣王

2018-04-14 15:14

4個月內第4次 桃機二航廈上午又大跳電

2018-04-14 13:03

讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21

男女都一樣！今夏防曬新趨勢：清爽抗UV

2018-04-14 19:21

小朋友害怕進醫院 這一種專業專門負責搞定

2018-04-14 19:21

益生菌不用吃的用抹的？ 保養品也訴求健康養成

2018-04-14 21:51

男性一次喝4杯紅酒 醫：已經飲酒過量

2018-04-15 11:23

攝護腺癌可透過PSA定期篩檢

2018-04-14 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top