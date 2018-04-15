境外麻疹案太輕忽 台虎延遲3天通知員工

2018-04-15 12:14 中央社 台北15日電



一名染麻疹的台灣旅客發病時曾搭乘台灣虎航，波及同機的空服員，空服員遭感染後仍出勤，台灣虎航3月26日即接獲疾管署通知，但3月29日才發信通知員工，理由是疾管署未指示。

疾管署29日公布今年首例境外移入疹病例，這名病例3月初至泰國旅遊，回台灣後發燒、咳嗽，3月17日搭台灣虎航班機到沖繩旅遊，3月19日在日本就醫並確疹麻疹，3月26日回台，疾管署立即通報及疫情調查。

疾管署並證實，台灣虎航有2名空服員遭到傳染，其中1名空服員後來又在麻疹可傳染期間出勤，在出勤前曾因身體不適就醫，但未被診斷為麻疹。

台灣虎航先前對外說法，都是接獲通知就立即配合辦理，只要空服員確診染上麻疹就停止派遣。

不過，經中央社記者深入了解，台灣虎航3月26日就已接獲疾管署通知，但3月29日下午才發信通知員工有關感染麻疹旅客曾搭上台灣虎班機，並請機組員自主健康管理。

台灣虎航以重要信件通知員工，從3月29日起至4月4日注意身體狀況，若出現發燒、口腔內側黏膜出現白色斑點、顏面軀幹及四肢有紅色皮疹等典型麻疹臨床症狀，儘速就醫，主動告知相關接觸史並知會職業安全衛生室。

台灣虎航發言人許致遠說，疾管署在3月26日通知的信件，主要是向台灣虎航申請旅客名單資料，但未在信內明確指示應變步驟。雖在附件備註「航班機組人員應自主健康管理」，台灣虎航提供艙單後未接獲指示與提醒，直到3月29日疾管署才電話通知並指示。

民航局副局長何淑萍說，台灣虎航的確輕忽了，在收到疾管署通知時，如果不清楚如何應變，就該主動詢問。

疾管署在通知台灣虎航時，也未第一時間告知民航局，民航局看了新聞後，有主動詢問疾管署，並發函給各航空公司，認為有必要提醒業者注意。