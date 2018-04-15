明、後天仍陰雨偏涼 周三轉乾

2018-04-15 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天上午中央氣象局對基隆北海岸、宜蘭及大台北山區發布大雨特報，午後南部山區也有局部大雨機率。氣象局預報員陳建安說，陰雨偏涼的天氣會持續到周二；周三起轉乾、周四東北季風減弱，各地高溫又會回到28至30度的溫暖天氣。

鋒面通過台灣上空及東北季風增強，今天清晨中部以北、宜蘭及花蓮地區持續有陣雨或雷雨發生，溫度下降、風速增強。氣象局發布大雨及強風特報，提醒大家注意瞬間大雨、強陣風或閃電。陳建安說，明、後天台灣受華南雲雨區及東北風影響，各地降雨機率偏高，雨勢不致很大，但斷斷續續會降雨。

陳建安表示，天氣轉乾要等到周三，華南水氣逐漸減少，雖然東半部及北部山區仍有短暫雨，但降雨的區域縮小很多。周四起東北季風也減弱，天氣型態跟前一陣子比較像，各地大多是多雲到晴的天氣，只有東半部小範圍的降雨，其他地區要留意午後雷陣雨。

溫度方面，氣象局指出今天東北季風增強，北台灣一整天都偏涼，中南部地區早晚較涼，今晚至明天清晨各地低溫將降至16至21度，明、後天因為水氣多的關係，北部及東半部仍涼，中南部偶爾可見到陽光。周三以後各地都可以看到陽光露臉，氣溫逐漸回升，周四東北季風減弱，北部、東北部高溫29度，中南部30度，花蓮、台東28度，低溫在21、22度左右。