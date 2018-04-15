親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

也引九陽真經回管中閔 賴清德：我自一口真氣足！

年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶

蘇花公路上午搶通 恢復全線通行

2018-04-15 10:40中央社 花蓮縣15日電

因大雨坍方中斷的蘇花公路和仁段，今天上午已搶通，恢復全線通行。公路總局呼籲用路人隨時注意路況。

公路總局第四區養護工程處今天上午表示，昨日花蓮地區發生瞬間強降雨，蘇花公路崇德至和仁路段的時雨量最高達到110mm，造成台9線162k至171k和仁路段昨日傍晚5時許多處落石坍方及泥流，道路雙向阻斷，現場車輛30部共109人受困。

公路總局第四區養護工程處於坍方阻斷後即成立緊急應變小組，除調度機具到場搶修外，四工處工務段人員第一時間亦徒步攀越坍方現場，勘查災情並安撫受困民眾及說明後續搶災狀況。

第四區養工程處表示，災害發生後公路總局局長陳彥伯即刻趕至四工處應變中心，並趕赴現場坐鎮指揮搶災作業，指示相關同仁攜帶飲水乾糧關懷受困用路人。

這次坍方共有168K+500、168K+600、169K+900等7處地點，土石方數量約1萬7000立方米，緊急調度挖土機4部、大小型裝載機9部及其他配合車輛7部，人數共計32人連夜搶修。

經連夜全力搶災，坍方路段已於今上午7時搶通。完成搶修後，為因應再有強降雨致災情形，公路總局將於蘇花公路沿線多處預置搶災機具與人力，期能以最快速度排除災害，維護道路暢通。呼籲用路人，強降雨期間避免進入山區公路，並隨時注意路況。

蘇花公路陳彥伯雨量

相關新聞

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

明、後天仍陰雨偏涼 周三轉乾

2018-04-15 10:37

胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

台南藝術節重頭戲 阿瑪迪斯電影音樂會

2018-04-15 08:36

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

不孕福音 2點幫你挑對好精子

2018-04-14 23:48

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 22:39

這些運動很好 但骨鬆患者不適合

2018-04-14 21:46

早產兒別以為過了2歲就沒事 這些毛病2歲後才出現

2018-04-14 21:33

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

小朋友害怕進醫院 這一種專業專門負責搞定

2018-04-14 19:21

讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

通信率創新低 2月人均不到6封信

2018-04-14 13:37

泰好吃啦！用酸甜辣迎接春天 還可抽曼谷來回機票

2018-04-14 13:34

寫出你的人生故事 新竹喜來登做成創意料理

2018-04-14 13:25

琉球皇室風味！黑糖壽喜燒 7頂級肉吃到飽

2018-04-14 13:18

4個月內第4次 桃機二航廈上午又大跳電

2018-04-14 13:03

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

研究：每周喝酒逾7杯 早死風險高

2018-04-14 12:27

補充魚油 無助緩和乾眼症

2018-04-14 12:24

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39

龍發堂肺結核群聚疫情再添2例確診 累計14例

2018-04-14 11:07

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

桃機二航廈跳電肇因 去年11月曾檢查保養

2018-04-14 10:56

精子品質也許不用靠肉眼判斷了！捷克學界發展分子診斷

2018-04-14 10:47
看更多

熱門文章

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

殺破狼周運勢／雙子暗桃花悄悄盛開 天秤職場地位黑翻紅

2018-04-15 00:00

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

公婆以「會動到胎神」阻裝冷氣 孕婦淚：我該怎麼做？

2018-04-14 20:46

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

早產兒別以為過了2歲就沒事 這些毛病2歲後才出現

2018-04-14 21:33

超長溜滑梯刺激前庭發展 女兒溜下來臉色發白

2018-04-14 17:55

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

這些運動很好 但骨鬆患者不適合

2018-04-14 21:46

今日星座運勢／雙魚 珊瑚色幸運 戀情升溫好時機

2018-04-15 00:00

濃還要更濃！重乳系奶茶之戰 抹茶風味、復古包裝搶市

2018-04-14 16:09

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 22:39

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

志玲姐姐若有所思托腮小憂鬱　粉絲按讚逼近3萬好暖心

2018-04-14 15:49

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

油價恐因美轟敘飆漲 中油：下週暫不影響

2018-04-14 16:47

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39

劉真拎LOEWE翻毛兔子包 上面寫了她名字啊

2018-04-14 19:21

龍蝦熬高湯 澎派鍋物新吃法 CP值超爆表

2018-04-14 12:05

龍發堂肺結核群聚疫情再添2例確診 累計14例

2018-04-14 11:07

忽熱忽涼好煩！網購夏季家電提早飆買氣 最暢銷就是它

2018-04-14 19:59

燦坤會員特典再進擊 買電視送XBOX

2018-04-14 21:01

丹麥精品登台 「雨靴界的超模」現在台灣也買得到

2018-04-14 11:58

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

不孕福音 2點幫你挑對好精子

2018-04-14 23:48

胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36

杏仁豆腐像藝術品 安東市場馬師傅奪甜點人氣王

2018-04-14 15:14

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46

讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top