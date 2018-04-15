蘇花公路上午搶通 恢復全線通行

2018-04-15 10:40 中央社 花蓮縣15日電



因大雨坍方中斷的蘇花公路和仁段，今天上午已搶通，恢復全線通行。公路總局呼籲用路人隨時注意路況。

公路總局第四區養護工程處今天上午表示，昨日花蓮地區發生瞬間強降雨，蘇花公路崇德至和仁路段的時雨量最高達到110mm，造成台9線162k至171k和仁路段昨日傍晚5時許多處落石坍方及泥流，道路雙向阻斷，現場車輛30部共109人受困。

公路總局第四區養護工程處於坍方阻斷後即成立緊急應變小組，除調度機具到場搶修外，四工處工務段人員第一時間亦徒步攀越坍方現場，勘查災情並安撫受困民眾及說明後續搶災狀況。

第四區養工程處表示，災害發生後公路總局局長陳彥伯即刻趕至四工處應變中心，並趕赴現場坐鎮指揮搶災作業，指示相關同仁攜帶飲水乾糧關懷受困用路人。

這次坍方共有168K+500、168K+600、169K+900等7處地點，土石方數量約1萬7000立方米，緊急調度挖土機4部、大小型裝載機9部及其他配合車輛7部，人數共計32人連夜搶修。

經連夜全力搶災，坍方路段已於今上午7時搶通。完成搶修後，為因應再有強降雨致災情形，公路總局將於蘇花公路沿線多處預置搶災機具與人力，期能以最快速度排除災害，維護道路暢通。呼籲用路人，強降雨期間避免進入山區公路，並隨時注意路況。