胰臟癌早期診斷難 胃悶食慾不振已末期

2018-04-15 10:36 中央社 台北15日電



65歲女性近幾週胃悶、食慾不振，就醫照胃鏡、超音波正常，但進一步檢查發現，胰臟有大腫瘤，且推估已存在5年。醫師提醒，胰臟癌早期幾無症狀，有家族史等高風險者應小心。

根據衛生福利部國民健康署統計資料，2016年國人10大癌症死因中，胰臟癌位居第8，其中胰臟癌死亡率為男性第8位，女性居第6位。

北投健康管理醫院影像醫學部放射科主任沈彥君表示，胰臟位在後腹腔，是身體最中心、最深層的部位，加上位於胃的後方，容易與消化系統毛病混淆，胰臟癌發現時往往已屬中晚期，不易治療，也是醫學上最棘手的癌症之一。

沈彥君說，胰臟癌發生率雖男性高於女性，但女性患者近10年內成長快速。近日一名個案，65歲家庭主婦感覺胃悶、食慾不振至少3週，曾到大醫院照胃鏡、超音波，但都正常，不適症狀持續未獲改善。

家人擔心婦人狀況，安排健檢，想要找出不適的原因，結果經全身磁振造影（MRI）後發現，胃後方的胰臟有一處9公分大的腫瘤，幾乎取代整個胰臟的8成，腫瘤也已轉移到其他器官，醫師判斷已是胰臟癌四期。

沈彥君表示，胰臟的外觀細長，像一條魚橫躺在胃後方，分為胰頭、胰頸、胰體、胰尾四部分。若腫瘤位在胰臟頭部，容易阻塞總膽管致膽汁無法暢流到十二指腸，會有黃疸（皮膚和鞏膜變黃）、食慾不振等症狀。

若胰臟癌位在胰尾，在臨床診斷上更具難度，因為腫瘤幾乎不會造成症狀，會無聲無息進展，等到腫瘤大到一定程度或已轉移，可能才出現體重減輕、食慾不振、腹部不適的情況。

沈彥君表示，這名婦人的腫瘤占據整個胰臟體部及尾部，推估腫瘤至少5年前就存在，由於疾病初期沒有症狀，除非有定期檢查胰臟，否則不易提早診斷。

沈彥君說，與胰臟癌相關的風險因素包括吸菸、肥胖、年齡增長、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史、第二型糖尿病和特定基因疾病等，避免吸菸、飲酒，維持標準體重，有助降低胰臟癌風險。

除胰臟癌，沈彥君提醒，胰臟更常見的病灶是水泡（囊腫），胰臟囊腫多屬良性，但少部分囊腫有癌病變風險，仍須定期追蹤。