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可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26聯合報 記者江良誠╱即時報導

可可豆是巧克力重要原料，南投縣水里鄉民張玉華3年前引進可可種植，熱帶的可可不僅生長良好，她還淬取可可果膠，做成清涼的可可果膠飲，改變大家對可可只能做成巧克力或熱飲的印象，她也希望能推廣，增加農民收益，也成為水里鄉的觀光新亮點。

張玉華原本在自來水公司服務、丈夫鄞秋煌是郵局員工，幾年前兩人退休，轉而從事社區營造和園藝栽培，兩人定居在水里鄉永興村，希望能為社區帶來新風貌。

3年前，張玉華發現台灣農民友人引進可可樹種植，對於熱帶作物且是巧克力原料的可可，也能在台灣生長，張玉華相當好奇，於是嘗試買進150棵樹苗栽培，這是農民培育的新品種，適合水里涼爽的氣候，而可可也相當順應氣候，張玉華因此決定開設「印象朱古力工坊」。

張玉華說，一般可可做成巧克力或是熱飲，他卻從洗愛玉子果膠的概念，認為也可淬取可可果膠，因此，採收的可可不僅能做成細緻溫潤香醇苦甘的黑巧力、熱可可外，也烘焙成可直接食用的可可子和可可果膠，讓可可的風味有更多變化。

為了推廣可可，印象朱古力工坊還提供親子DIY學習體驗，可可園區導覽解說，認識永興村產業從樟樹、梅樹到可可的過程，她也堅持友善土地農法，希望可可栽培面積能擴大，增加農民收益，成為永興村的特色產業。

張玉華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也...
張玉華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也能有不一樣的品嘗方式。記者江良誠／攝影
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張芳華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也...
張芳華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也能有不一樣的品嘗方式。記者江良誠／攝影
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張玉華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也...
張玉華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也能有不一樣的品嘗方式。記者江良誠／攝影
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張玉華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也...
張玉華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也能有不一樣的品嘗方式。記者江良誠／攝影
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張芳華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也能有不一樣的品嘗方式。記者江良誠／攝影
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張芳華在水里鄉栽培出熱帶可可，並以洗愛玉子的方式製作凍飲，讓可可除了巧克力外，也能有不一樣的品嘗方式。記者江良誠／攝影
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可可農民巧克力

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