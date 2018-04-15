親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

花蓮地區昨日發生瞬間強降雨，導致蘇花公路7處發生大規模坍方。圖／資料畫面
花蓮地區昨日發生瞬間強降雨，導致蘇花公路7處發生大規模坍方。圖／資料畫面
分享
花蓮地區昨日發生瞬間強降雨，時雨量最高達到110毫米，造成蘇花公路台9線162k崇德至171k和仁路段，多處落石坍方及泥流，道路雙向阻斷，經連夜全力搶災，坍方路段已於今天上午7點搶通。

強降雨單點攻擊蘇花公路崇德至和仁路段，導致168.5、168.6、169.9公里等7處地點坍方，土石方數量約1萬7000立方米，現場車輛30部共109人受困。公路總局在昨晚9點30分搶通後，已先疏散所有車輛由南下、往花蓮方向撤離。

公路總局第四區養護工程處於坍方阻斷後即成立緊急應變小組，緊急調度挖土機4部、大小型裝載機9部及其他配合車輛7部，人數共計32人連夜搶修。

經連夜全力搶災，坍方路段已於今天上午7點搶通完畢。完成搶修後，為因應再有強降雨致災情形，公路總局將於蘇花公路沿線多處預置搶災機具與人力，期能以最快速度排除災害，維護道路暢通。

原本昨天要返花的鄭姓駕駛表示，昨晚折返至宜蘭入住一晚，今天早上雖已通車，還是心驚驚，決定今天先坐火車回花蓮，等到天氣稍好，再去宜蘭把車開回。

公路總局呼籲用路人，強降雨期間避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統並隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒，公路總局祝您行車平安。

許多民眾被困在蘇花及仁清隧道內，昨晚9點30分搶通後，先行先疏散所有車輛，坍方路...
許多民眾被困在蘇花及仁清隧道內，昨晚9點30分搶通後，先行先疏散所有車輛，坍方路段在今天上午7點搶通。圖／資料畫面
分享
公路總局上午已搶通坍方中斷的蘇花公路和仁路段，正在清洗泥濘的路面。圖／公路總局
公路總局上午已搶通坍方中斷的蘇花公路和仁路段，正在清洗泥濘的路面。圖／公路總局
分享
公路總局上午已搶通坍方中斷的蘇花公路和仁路段，正在清洗泥濘的路面。圖／公路總局
公路總局上午已搶通坍方中斷的蘇花公路和仁路段，正在清洗泥濘的路面。圖／公路總局
分享

蘇花公路雨量

相關新聞

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

可可不只能做巧克力或熱飲 南投農民還做出凍飲

2018-04-15 09:26

台南藝術節重頭戲 阿瑪迪斯電影音樂會

2018-04-15 08:36

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

不孕福音 2點幫你挑對好精子

2018-04-14 23:48

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 22:39

這些運動很好 但骨鬆患者不適合

2018-04-14 21:46

早產兒別以為過了2歲就沒事 這些毛病2歲後才出現

2018-04-14 21:33

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

小朋友害怕進醫院 這一種專業專門負責搞定

2018-04-14 19:21

讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

通信率創新低 2月人均不到6封信

2018-04-14 13:37

泰好吃啦！用酸甜辣迎接春天 還可抽曼谷來回機票

2018-04-14 13:34

寫出你的人生故事 新竹喜來登做成創意料理

2018-04-14 13:25

琉球皇室風味！黑糖壽喜燒 7頂級肉吃到飽

2018-04-14 13:18

4個月內第4次 桃機二航廈上午又大跳電

2018-04-14 13:03

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

研究：每周喝酒逾7杯 早死風險高

2018-04-14 12:27

補充魚油 無助緩和乾眼症

2018-04-14 12:24

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39

龍發堂肺結核群聚疫情再添2例確診 累計14例

2018-04-14 11:07

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

桃機二航廈跳電肇因 去年11月曾檢查保養

2018-04-14 10:56

精子品質也許不用靠肉眼判斷了！捷克學界發展分子診斷

2018-04-14 10:47

桃機頻跳電 交部檢討兩方向

2018-04-14 09:56

台灣人不愛寄信了？國民通信率創新低

2018-04-14 09:29

桃機二航北側上午又跳電 已於八點25分復電

2018-04-14 09:06
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／雙子暗桃花悄悄盛開 天秤職場地位黑翻紅

2018-04-15 00:00

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

全台最大自助餐廳「品花苑」 5月16日熄燈！

2018-04-13 21:01

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

公婆以「會動到胎神」阻裝冷氣 孕婦淚：我該怎麼做？

2018-04-14 20:46

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

早產兒別以為過了2歲就沒事 這些毛病2歲後才出現

2018-04-14 21:33

桃機頻跳電 交部檢討兩方向

2018-04-14 09:56

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

超長溜滑梯刺激前庭發展 女兒溜下來臉色發白

2018-04-14 17:55

這些運動很好 但骨鬆患者不適合

2018-04-14 21:46

天氣變了！北部、宜花及中部中區慎防大雨或雷雨

2018-04-15 08:25

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

濃還要更濃！重乳系奶茶之戰 抹茶風味、復古包裝搶市

2018-04-14 16:09

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 22:39

今日星座運勢／雙魚 珊瑚色幸運 戀情升溫好時機

2018-04-15 00:00

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

志玲姐姐若有所思托腮小憂鬱　粉絲按讚逼近3萬好暖心

2018-04-14 15:49

刺激大腦？3歲娃溜超長滑梯嚇壞

2018-04-14 23:48

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39

油價恐因美轟敘飆漲 中油：下週暫不影響

2018-04-14 16:47

桃機4個月跳電4次 「恐害評比」

2018-04-14 23:48

龍蝦熬高湯 澎派鍋物新吃法 CP值超爆表

2018-04-14 12:05

劉真拎LOEWE翻毛兔子包 上面寫了她名字啊

2018-04-14 19:21

龍發堂肺結核群聚疫情再添2例確診 累計14例

2018-04-14 11:07

桃機二航廈跳電肇因 去年11月曾檢查保養

2018-04-14 10:56

鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發

2018-04-15 08:36

忽熱忽涼好煩！網購夏季家電提早飆買氣 最暢銷就是它

2018-04-14 19:59

燦坤會員特典再進擊 買電視送XBOX

2018-04-14 21:01

丹麥精品登台 「雨靴界的超模」現在台灣也買得到

2018-04-14 11:58

杏仁豆腐像藝術品 安東市場馬師傅奪甜點人氣王

2018-04-14 15:14

讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21

蘇花改開放大客車 車距100米

2018-04-14 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top