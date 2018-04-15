蘇花坍方上午7點搶通 駕駛心驚棄車坐火車返花

2018-04-15 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮地區昨日發生瞬間強降雨，導致蘇花公路7處發生大規模坍方。圖／資料畫面 分享 facebook 花蓮地區昨日發生瞬間強降雨，時雨量最高達到110毫米，造成蘇花公路台9線162k崇德至171k和仁路段，多處落石坍方及泥流，道路雙向阻斷，經連夜全力搶災，坍方路段已於今天上午7點搶通。

強降雨單點攻擊蘇花公路崇德至和仁路段，導致168.5、168.6、169.9公里等7處地點坍方，土石方數量約1萬7000立方米，現場車輛30部共109人受困。公路總局在昨晚9點30分搶通後，已先疏散所有車輛由南下、往花蓮方向撤離。

公路總局第四區養護工程處於坍方阻斷後即成立緊急應變小組，緊急調度挖土機4部、大小型裝載機9部及其他配合車輛7部，人數共計32人連夜搶修。

經連夜全力搶災，坍方路段已於今天上午7點搶通完畢。完成搶修後，為因應再有強降雨致災情形，公路總局將於蘇花公路沿線多處預置搶災機具與人力，期能以最快速度排除災害，維護道路暢通。

原本昨天要返花的鄭姓駕駛表示，昨晚折返至宜蘭入住一晚，今天早上雖已通車，還是心驚驚，決定今天先坐火車回花蓮，等到天氣稍好，再去宜蘭把車開回。