讓孩子生病都覺得幸福 兒童醫療輔導師辦到了

2018-04-14 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



走進兒童血液腫瘤科病房，拿起小白板，看著上頭寫著骨髓檢查、放射治療等，這是台北馬偕兒童醫院兒童醫療輔導師李德容的日常，陪伴害怕檢查、治療的孩童度過難關是她每天的功課果。曾在美國兒童醫院當志工的她說：「國外孩童連生病都能有幸福感」，一心只想將這種幸福帶回台灣。

李德容在美國念完心理系後，開始對自閉孩童進行心理輔導，也在醫院擔任志工。她說，美國的兒童醫院將環境打造如同遊樂園，不僅能讓孩童忘記治療，更有兒童醫療輔導師協助孩童轉移情緒，避免兒童因就醫而痛苦，她在美考取兒童醫療輔導師證照，回台工作。

「卻沒想到回台後，完全找不到工作。」因為國內醫院根本沒有兒童醫療輔導師的職缺，李德容曾在雙語幼兒園教英語，但仍希望有機會發揮所長，於是加入瑞信基金會相關計畫，才開始在醫院服務。現在她平均每月照顧九十至一百位小朋友。每當聽到家長說：「老師，下次做檢查你一定要在」，就讓她十分有成就感。