小朋友害怕進醫院 這一種專業專門負責搞定

2018-04-14 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



不少罹患急重症的小病童，面臨侵入性檢查及療程心生恐懼，拒絕治療。兒童醫療輔導師可透過玩具、說故事等方式，讓孩童戰勝恐懼，接受治療。但國內目前僅有四名兒童醫療輔導師，因為資源缺乏、無認證制度，培訓不易，兒童醫療輔導師僅能赴海外實習考照，成為稀有職業。

五歲罹患腦瘤的小安（化名），每次做腦部放射線治療時就忍不住恐懼尖叫，醫療人員不得已冒著麻醉風險為他施打鎮靜劑。還好有醫療輔導師幫忙，她以玩偶和小安對話、遊戲，最後讓小安終於知道，戴上面具勇敢治療就能當英雄，把治療當成冒險，面具是他戰勝恐懼的獎賞，自此他不再需要麻醉。

台大兒童醫院胸腔加護醫學科主任、瑞信兒童醫療基金會執行長呂立於十三年前赴美進修時，感受國外孩童就醫時，不像國內的孩子愁眉苦臉，臉上竟然充滿笑容，原來是兒童醫院病房有兒童醫療輔導師，他們讓孩子不再視就醫為畏途。呂立說，「國外的兒科醫師無法想像，若沒兒童醫療輔導師，該如何替病童看病。」

目前在台北馬偕兒童醫院服務的兒童醫療輔導師李德容指出，兒童醫療輔導師制度近年才開始於亞洲國家發展，但日本已有四十名、香港九名，主要是政府能提供支持，積極發展兒童友善醫療。但呂立指出，目前國內僅靠瑞信基金會支援經費，提供四位兒童醫療輔導師在少數幾家醫院提供服務，能幫助的孩童有限。

呂立說，兒童醫療輔導師介入後，國外研究發現，進行電腦斷層與核磁共振檢查時，有三分之一的兒童不需再被麻醉，能減少不必要的醫療。但因國內並無資源，尚未發展兒童醫療輔導師制度，雖遇過不少護理師有熱忱，卻因取得認證須遠至國外培訓、實習和考照，回台又欠缺工作機會而打退堂鼓。

呂立表示，兒童醫療輔導師能陪伴孩童及家庭度過所有就醫過程，減少醫療對孩童造成的心理創傷。希望日後能集結國內兒童友善醫療專業人員成立協會，或由醫院自主成立兒童友善醫療中心進行兒童醫療輔導師訓練，盼政府重視。

■小辭典

兒童醫療輔導師

兒童醫療輔導師起源於美國，服務對象為0至18歲孩童，工作內容是照顧在醫療體系中被照顧兒童的心理和情緒，包括協助熟悉醫院環境、做好治療準備與幫助醫療程序，對於住院、生病、死亡等議題建立概念，發展健康的因應方式。

輔導效益包括醫療經費支出降低、治療時間縮短、哭鬧掙扎減少、生命徵象穩定與疼痛減少、減少鎮靜麻醉需求，及降低因醫療發生創傷後壓力症候群的情況等。