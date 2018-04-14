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新島嶼故事捕手計畫 越南新二代穿奧黛展自信

2018-04-14 16:21中央社 台北14日電

民進黨舉辦新島嶼故事捕手計畫成果分享會，越南新二代林稚芊分享，因母親來自越南，自己小時候被同學取綽號「病毒」，遭排擠；她今天穿上越服奧黛，自信說出「我是新二代」。

民進黨今年1月推出新島嶼故事捕手計畫，徵選20位青年培訓為「故事捕手」，於年初前往全國各縣市，以異地深度小旅行的方式採訪新住民，蒐集100則新住民在地故事，共同記錄下這個時代的新島嶼面貌。

民進黨今天舉辦成果分享會，請來這些故事捕手，將新住民在台灣打拚落地生根的故事，分享給社會大眾。

穿著一襲鮮亮越南傳統服飾「奧黛」的林稚芊，今年6月將滿18歲。來自雲林的她，媽媽來自越南，她說，小時候很討厭自己的身分，同學知道她是新二代，對她反感、排擠，還有人在背後稱她是「病毒」，意指要隔離、不要接近她。

林稚芊透露，她那時很自卑，回到家，也不敢看向媽媽，後來情緒壓抑不住大哭，才告訴媽媽這些遭遇。

她說，被排擠的那段時間，她想了很多精進自己的方式，希望同學們不要看不起新二代。高中時，總統蔡英文上台推出新南向政策，政府與民間多個組織都有新二代培力計畫，她參與相關計畫，學習後並與同學分享，同學們現在也對越南語、越南文化產生興趣，並樂於與她交流。

林稚芊說，現在，她對自己新二代的角色非常有自信，也可以勇敢地說出「我是新二代」。

今年19歲的黃莉雅是台灣人，她也參與新島嶼故事捕手計畫，並分派到台東採訪挖掘新住民的故事。

黃莉雅坦承，自己一開始是以旁觀者的角度看新住民，甚至會帶著「我是台灣人，我比你尊貴的心情去面對他們」，但是，參與計畫短短3、4個月，她與新住民、移工接觸後，想法完全改觀，「他們在台灣生活，已在這裡落地生根，我們都不是旁觀者，我們是創造台灣故事的主角」。

越南新住民民進黨

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