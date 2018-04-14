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會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台灣海洋大學輪機系畢業生徐珮妤，在校時不但是帆船校隊，還取得國際帆船證照及國內動力小船駕駛執照，但她畢業後不上大船工作，反而自己創業成立公司，提供帆船教學及遊艇管家服務。

「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」今天展開，交通部航港局局長謝謂君、觀光局副局長張錫聰、屏東縣縣長潘孟安及大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍等人蒞臨大鵬灣國際休閒特區遊艇碼頭為活動揭開序幕。

現場有遊艇展示及活動攤位，還可免費參觀台灣首艘專業潛水船宿豪華遊艇及搭遊湖船賞夕陽看開橋，亦結合在地海洋觀光休閒產業，規劃推出大鵬灣遊艇假期套裝行程，提供專屬客製化的遊艇行程。

由於遊艇休閒活動風氣興起，徐珮妤在校時就嗅到遊艇保養與管理行業的商機，不但在校期間熱中帆船校隊，靠著不斷練習及參加帆船比賽累積不少操船竅門，還參與學校創業計畫。徐珮妤通過航海人員測驗一等管輪測驗合格，取得國際帆船證照及國內動力小船駕駛執照，但她沒有選擇上大船工作，而是結合專長與興趣成立公司，提供帆船教學及遊艇管家服務。

航港局表示，為拉近民眾與遊艇的距離，已連續5年舉辦遊艇推廣活動，逐漸帶動遊艇休閒風潮，也增進民眾對遊艇的認識，航港局統計，國內遊艇與動力小船駕駛訓練機構已由103年9家成長至現在的16家，遊艇艘數也由103年200艘成長至現在的516艘，顯現國人參與遊艇休閒活動需求逐年提升，海上休閒風氣逐漸形成。

台灣海洋大學輪機系畢業生徐珮妤創業，提供艇管家服務。圖／交通部航港局提供
台灣海洋大學輪機系畢業生徐珮妤創業，提供艇管家服務。圖／交通部航港局提供
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交通部航港局局長謝謂君（中）、觀光局副局長張錫聰（左）、台灣遊艇工業同業公會理事...
交通部航港局局長謝謂君（中）、觀光局副局長張錫聰（左）、台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪（右）在維多利亞遊艇前合影。圖／交通部航港局提供
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遊艇大鵬灣創業

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