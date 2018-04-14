新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



小米台灣加速新零售布局並搶進中和板橋大生活商圈，座落於Global Mall環球購物中心B2的新北市第一間小米專賣店今天（4/14）正式開幕，除了邀請偶像劇女神魏蔓擔任一日店長之外，小米總裁林斌也驚喜現身，許多米粉紛紛圍繞著林斌合照、索取簽名，在米粉心目中比明星更搶眼。

Global Mall環球購物中心位於中和板橋人潮住宅密集區域，結合住宅、居家、交通、消費、生活娛樂的便利性，小米台灣總經理李佳峰表示，中和環球購物中心是新北市親子、家庭周末遊逛的最佳去處，小米專賣店主打服務與體驗，店內展售適合家庭的科技產品，期盼讓科技更深入每個人的生活。

小米新北中和環球專賣店開幕首日祭出限量100名小米手環2下殺1折，一早就吸引大批米粉前往排隊，在Global Mall環球購物中心一樓繞出長長人龍；上午11點開幕剪綵後，小米總裁林斌、小米台灣總經理李佳峰、德誼數位總經理趙憶南、魏蔓等一一與進場米粉擊掌，場面熱鬧。

小米新北中和環球專賣店全店空間約60坪，是目前坪數最大的小米授權專賣店，延續小米之家一貫的明亮簡約風格，空間設計色調採白色與木質相互搭配，並以舒適溫暖的木紋打造體驗台，店內設有產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區、服務接待區等。為了提供更優質的新零售體驗，小米所有商品將落實官網、店面同款同價，多款人氣新品如米家IH電子鍋、米家聲波電動牙刷、小米空氣淨化器2S等在店內都可買到。

慶祝小米新北中和環球專賣店開幕，即日起至4月15日推出獨家優惠，米家掃地機器人現省1,000元、特價7,895元，購買小米A1加贈 10000小米行動電源2代，熱門商品紅米5、紅米5 Plus皆提供現貨購買，售完為止。