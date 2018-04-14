親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

潘文忠請辭震撼彈 管中閔以20字表心境

俄羅斯：美英法百餘飛彈攻敘利亞 許多被打下來

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33聯合報 記者陳立儀╱即時報導

小米台灣加速新零售布局並搶進中和板橋大生活商圈，座落於Global Mall環球購物中心B2的新北市第一間小米專賣店今天（4/14）正式開幕，除了邀請偶像劇女神魏蔓擔任一日店長之外，小米總裁林斌也驚喜現身，許多米粉紛紛圍繞著林斌合照、索取簽名，在米粉心目中比明星更搶眼。

Global Mall環球購物中心位於中和板橋人潮住宅密集區域，結合住宅、居家、交通、消費、生活娛樂的便利性，小米台灣總經理李佳峰表示，中和環球購物中心是新北市親子、家庭周末遊逛的最佳去處，小米專賣店主打服務與體驗，店內展售適合家庭的科技產品，期盼讓科技更深入每個人的生活。

小米新北中和環球專賣店開幕首日祭出限量100名小米手環2下殺1折，一早就吸引大批米粉前往排隊，在Global Mall環球購物中心一樓繞出長長人龍；上午11點開幕剪綵後，小米總裁林斌、小米台灣總經理李佳峰、德誼數位總經理趙憶南、魏蔓等一一與進場米粉擊掌，場面熱鬧。

小米新北中和環球專賣店全店空間約60坪，是目前坪數最大的小米授權專賣店，延續小米之家一貫的明亮簡約風格，空間設計色調採白色與木質相互搭配，並以舒適溫暖的木紋打造體驗台，店內設有產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區、服務接待區等。為了提供更優質的新零售體驗，小米所有商品將落實官網、店面同款同價，多款人氣新品如米家IH電子鍋、米家聲波電動牙刷、小米空氣淨化器2S等在店內都可買到。

慶祝小米新北中和環球專賣店開幕，即日起至4月15日推出獨家優惠，米家掃地機器人現省1,000元、特價7,895元，購買小米A1加贈 10000小米行動電源2代，熱門商品紅米5、紅米5 Plus皆提供現貨購買，售完為止。

李佳峰說，接下來小米在台灣的展店計畫，包括進駐台北市信義區的第3間小米之家等，在5月7日紅米Note 5新品發表會時會有更進一步的訊息公布，以現在的步調看來，達成今年10間門市的目標應該沒問題。目前全台共有台北、台中等2間小米之家，小米專賣店則包括小米高雄大魯閣草衙道專賣店、小米台南FOCUS專賣店、小米台北三創生活專賣店、小米新北中和環球專賣店等共4間。

小米新北中和環球專賣店占地約60坪，是目前坪數最大的小米授權專賣店。圖／小米提供
小米新北中和環球專賣店占地約60坪，是目前坪數最大的小米授權專賣店。圖／小米提供
分享
小米總裁林斌（圖左）、小米台灣總經理李佳峰（圖右）與米粉開心合照。記者陳立儀／攝...
小米總裁林斌（圖左）、小米台灣總經理李佳峰（圖右）與米粉開心合照。記者陳立儀／攝影
分享
小米新北中和環球專賣店今天（4/14）正式開幕，小米總裁林斌（圖中）驚喜現身。圖...
小米新北中和環球專賣店今天（4/14）正式開幕，小米總裁林斌（圖中）驚喜現身。圖／小米提供
分享
座落於Global Mall環球購物中心B2的小米新北中和環球專賣店今天（4/1...
座落於Global Mall環球購物中心B2的小米新北中和環球專賣店今天（4/14）正式開幕。圖／小米提供
分享
小米新北中和環球專賣店今天（4/14）正式開幕，小米總裁林斌驚喜現身。記者陳立儀...
小米新北中和環球專賣店今天（4/14）正式開幕，小米總裁林斌驚喜現身。記者陳立儀／攝影
分享
小米新北中和環球專賣店開幕，小米總裁林斌驚喜現身，許多米粉拿著號碼牌索取簽名。記...
小米新北中和環球專賣店開幕，小米總裁林斌驚喜現身，許多米粉拿著號碼牌索取簽名。記者陳立儀／攝影
分享
小米新北中和環球專賣店開幕，邀請女神魏蔓擔任一日店長。圖／小米提供
小米新北中和環球專賣店開幕，邀請女神魏蔓擔任一日店長。圖／小米提供
分享
小米新北中和環球專賣店開幕，小米總裁林斌驚喜現身，許多米粉拿著號碼牌索取簽名。記...
小米新北中和環球專賣店開幕，小米總裁林斌驚喜現身，許多米粉拿著號碼牌索取簽名。記者陳立儀／攝影
分享

環球購物中心

相關新聞

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

通信率創新低 2月人均不到6封信

2018-04-14 13:37

4個月內第4次 桃機二航廈上午又大跳電

2018-04-14 13:03

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

研究：每周喝酒逾7杯 早死風險高

2018-04-14 12:27

補充魚油 無助緩和乾眼症

2018-04-14 12:24

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

龍發堂肺結核群聚疫情再添2例確診 累計14例

2018-04-14 11:07

桃機二航廈跳電肇因 去年11月曾檢查保養

2018-04-14 10:56

精子品質也許不用靠肉眼判斷了！捷克學界發展分子診斷

2018-04-14 10:47

桃機頻跳電 交部檢討兩方向

2018-04-14 09:56

台灣人不愛寄信了？國民通信率創新低

2018-04-14 09:29

桃機二航北側上午又跳電 已於八點25分復電

2018-04-14 09:06

鋒面將至明轉雨陡降溫 壞天氣恐持續三四天

2018-04-14 08:55

桃機跳電航班受影響 桃機：全力搶修 原因在查

2018-04-14 08:34

桃機再度大跳電 二航廈北區停擺航班大亂

2018-04-14 08:25

天氣將驟變！鄭明典：鋒面要等明天才到

2018-04-14 07:28

吳德榮：高溫上看34度 鋒面將於半夜抵達

2018-04-14 06:54

下週油價擬漲0.6元 台塑化今天宣布

2018-04-14 05:53

「慢蒜」採收期… 蒜頭價回升 農憂再崩盤

2018-04-14 00:37

會亂按鈕？緊急救援網 失智、精神疾病被排除

2018-04-14 00:37

洋蔥無處冷藏 屏東小農賤賣…1袋270慘跌剩百元

2018-04-14 00:32

健康你我他／「畢業」紀念冊 留下不滅青春

2018-04-13 23:47

在美搭機恐須早四個半小時到機場 過安檢食物禁放包包

2018-04-13 23:46

蘇花改 5月5日擬開放大客車通行

2018-04-13 23:43

異位性皮膚炎 漂白水泡澡會好嗎？

2018-04-13 23:41

胖嘟嘟又亂經 小心子宮內膜癌

2018-04-13 23:35

長期尿尿不順 檢查攝護腺...竟發現惡性腫瘤

2018-04-13 23:34

美容牙科新趨勢 自信大笑沒煩惱

2018-04-13 23:31

35歲女脖子微腫不會痛 健檢查出癌末

2018-04-13 21:18

活化腦力x訓練肌力！ 下載udn News App享阿基里斯健身房免費入場

2018-04-13 20:00

一分鐘讓你成為精釀王！精釀啤酒冷知識大彙集

2018-04-13 20:00

端午節連假台金航線 16日開放訂位

2018-04-13 19:36

饑餓18 辭修高中師生捐款助公益

2018-04-13 19:09

影／當老師不再是第一志願 師大多元課程盼殺出重圍

2018-04-13 18:15
看更多

熱門文章

全台最大自助餐廳「品花苑」 5月16日熄燈！

2018-04-13 21:01

35歲女脖子微腫不會痛 健檢查出癌末

2018-04-13 21:18

桃機再度大跳電 二航廈北區停擺航班大亂

2018-04-14 08:25

好消息！蘇花改5月5日開放大客車行駛 立委促提高時速

2018-04-13 15:45

蜂農笑不出來！龍眼花盛開 龍眼蜜竟這麼慘

2018-04-13 16:17

吳德榮：高溫上看34度 鋒面將於半夜抵達

2018-04-14 06:54

春日踏青野餐哪裡去？大台北地區5大祕境懶人包

2018-04-13 17:16

下週油價擬漲0.6元 台塑化今天宣布

2018-04-14 05:53

鋒面將至明轉雨陡降溫 壞天氣恐持續三四天

2018-04-14 08:55

在美搭機恐須早四個半小時到機場 過安檢食物禁放包包

2018-04-13 23:46

天氣將驟變！鄭明典：鋒面要等明天才到

2018-04-14 07:28

醫師指出：老人衰弱症 是病不只是退化

2018-04-13 17:19

長期尿尿不順 檢查攝護腺...竟發現惡性腫瘤

2018-04-13 23:34

端午節連假台金航線 16日開放訂位

2018-04-13 19:36

影／當老師不再是第一志願 師大多元課程盼殺出重圍

2018-04-13 18:15

風乾濕鞋子還不夠 細菌孳生恐染灰指甲

2018-04-13 15:36

今日星座運勢／處女 避免唇槍舌劍傷人 吃虧是自己

2018-04-14 00:00

桃機跳電航班受影響 桃機：全力搶修 原因在查

2018-04-14 08:34

天熱吃漢堡 漢堡王買一送一摩斯蔬食漢堡66折

2018-04-13 18:42

饑餓18 辭修高中師生捐款助公益

2018-04-13 19:09

曾文水庫沙地裸露令人驚心 南水局：加快清淤

2018-04-13 15:21

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

全國電子破盤超狂！ 55型UHD曲面電視降幅破萬元

2018-04-13 17:52

桃機頻跳電 交部檢討兩方向

2018-04-14 09:56

「慢蒜」採收期… 蒜頭價回升 農憂再崩盤

2018-04-14 00:37

洋蔥無處冷藏 屏東小農賤賣…1袋270慘跌剩百元

2018-04-14 00:32

國營事業擴大勞檢 台菸酒、核三及通霄電廠裁罰百萬

2018-04-13 17:43

台灣之光 ！最大國際發明展 元智大學師生作品奪金

2018-04-13 16:01

蝦皮購物3元成交手續費電子發票開出百萬大獎

2018-04-13 16:18

瑞芳往內科、松山跳蛙公車 16日上路送早餐紀念卡

2018-04-13 15:35

大樂透第107034期 頭獎槓龜

2018-04-13 22:35

台灣人不愛寄信了？國民通信率創新低

2018-04-14 09:29

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

桃機二航北側上午又跳電 已於八點25分復電

2018-04-14 09:06

台隆手創館南西店出清優惠 好物下殺6折起

2018-04-14 09:35

蘇花改 5月5日擬開放大客車通行

2018-04-13 23:43

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

八月堂4/16進駐微風北車 獨家口味原來是這一味

2018-04-13 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top