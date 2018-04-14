教長因卡管請辭 台大教授：高教幕僚系統也應究責

2018-04-14 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長潘文忠請辭一案准辭，行政院長賴清德證實，潘文忠是因台大校長遴選爭議而請辭。台大應力所教授王立昇表示，除了台大，最近好幾所大學的校長遴選都出了問題，顯然教育部未能洞燭機先，防患於未然，事後又搞得烏煙瘴氣，高等教育界惶惶不安，實在有虧職守，大學校長如同高教與國際競爭的將領，「如果不能用良將，如何打好那場仗呢？」教育部難辭其咎，不但部長該下台，高教的幕僚體系也應檢討究責。

王立昇指出，其實今年1月就聽說潘文忠辭職，但內閣改組時仍留任，當時他曾說，潘文忠是「謹小慎微，仰承上意」的官僚，從這次「卡管」的過程中，他可以加一句：目光短淺。如果教育部或反對管中閔的人真的不希望管中閔擔任台大校長，為何不在管中閔通過台大校務會議代表的初選後就展開排山倒海的攻勢？

他說，現在管中閔被質疑的問題都是過去曾發生的，並不是新的事件，潘文忠如果仰承上意且目光遠大，應該在1月5日台大校長遴選結果出來前就發布通緝令，可惜「誤了先機」。