鋒面將至明轉雨陡降溫 壞天氣恐持續三四天

2018-04-14 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



過去這兩三天台灣附近的大氣都呈現不穩定的狀態，不時有旺盛的對流系統在周圍海域或是本島陸地上發展，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，這個周末的天氣也將有比較明顯的變化。

今天鋒面接近，吳聖宇表示，雖然鋒面晚間才會抵達，但是目前在鋒前已經持續有對流系統在台灣海峽北部發展，雖然大致都在海面上活動，不過有部分雲層有機會擦過台灣西北部一帶，白天期間在台中以北到台北、基隆一帶要留意外海移入的對流系統可能帶來一些降雨的狀況，另外就是午後沿著中央山脈、雪山山脈將有熱對流發展的機會，為各地山區以及台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東等地造成午後雷雨，天氣狀態逐漸轉趨不穩定。溫度還是悶熱潮濕不舒服，雲量較多的北台灣高溫有機會超過29-30度以上，雲量較少的中南部、花東地區更可達31-33度，東南部有焚風發生的機會，外出活動穿著以寬鬆透氣為佳。

今晚鋒面逐漸抵達，一直到明天都將受到鋒面影響，各地由北往南陸續轉為有陣雨或雷雨的天氣，吳聖宇表示，中北部局部地區有較大雨勢出現的可能性，南部受影響較小，降雨出現的時間也會比較晚，可能要等到明天下午之後。鋒面南下同時也有涼冷空氣伴隨而下，溫度將轉涼，北台灣感受最明顯，明天的高溫一口氣會降到21-22度，中部、花東高溫大約25-27度，南部高溫預估仍有機會來到30度上下，南北溫度感受大不同，南來北往的朋友要多加注意，北台灣民眾更要小心溫度明顯起伏變化，避免感冒著涼。

吳聖宇表示，鋒面南下後將呈現斷裂，東半段逐漸離開，西半段則停留在中國華南沿海一帶，因此下周一持續會有雲雨區從西邊往台灣移動，各地仍有短暫陣雨或雷雨機會，中北部降雨的情況仍然比南部要明顯，溫度也還是呈現北涼南暖的型態。

他說，下周一晚間到下周二隨著中高層南支短波槽東移，停留在華南沿海的地面鋒面將會逐漸往東移出通過台灣，天氣持續不穩定，下周一晚間到下周二上午鋒面通過時可能又會有雷雨發生機會，並且伴隨較大雨勢。

吳聖宇表示，因此這波鋒面南下後降雨至少會持續到下周二，連續會有3-4天不穩定、容易下雨的天氣，溫度也將轉涼，北台灣感受最明顯，幸好溫度最低大概只會降到16-17度，不算太冷，預估要等到下周三之後天氣才會好轉，溫度回升。

中央氣象局說，今天清晨中部以北地區有零星短暫雨，白天各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

今晚起至明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區仍有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。