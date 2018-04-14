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飛機在眼前卻上不了！桃機再度大跳電 二航廈北區停擺航班大亂

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

桃機跳電航班受影響 桃機：全力搶修 原因在查

2018-04-14 08:34聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

桃園機場第二航廈今7點50分時傳出跳電，還在陸續恢復當中，跳電原因目前不明，目前正統計有多少航班受影響。

桃園機場公司表示，的確出現跳電狀況，但只是第二航廈北區局部跳電而已。桃園機場說，有些跳電的機器設備無法立刻開啟，但已經正在恢復處理當中，跳電原因目前不明，正在查詢。

桃園機場公司說，還在統計有多少航班受到影響，按理說短時間影響不大，但現在剛好是尖峰期，早班機比較多，可能出現延誤狀況，具體全面恢復時間還不曉得，全面搶修當中。

桃園機場第二航廈今7點50分時傳出跳電，還在陸續恢復當中，跳電原因目前不明。圖/...
桃園機場第二航廈今7點50分時傳出跳電，還在陸續恢復當中，跳電原因目前不明。圖/蔡增家教授提供
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桃園機場

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