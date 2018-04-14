桃機跳電航班受影響 桃機：全力搶修 原因在查

2018-04-14 08:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



桃園機場第二航廈今7點50分時傳出跳電，還在陸續恢復當中，跳電原因目前不明，目前正統計有多少航班受影響。

桃園機場公司表示，的確出現跳電狀況，但只是第二航廈北區局部跳電而已。桃園機場說，有些跳電的機器設備無法立刻開啟，但已經正在恢復處理當中，跳電原因目前不明，正在查詢。