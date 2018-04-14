桃機再度大跳電 二航廈北區停擺航班大亂

桃機二航廈驚傳大跳電，據在機場旅客表示，二航廈在上午七點五十分時突然大跳電，機場商店街陷入一片黑暗，連機場運作也受影響，由於停電空橋無法運作，飛機已經到了卻無法登機。

今天上午要出國的政大國際關係研究中心教授蔡增家表示，空橋都無法動，所以航班都停擺，導致無法登機。

據了解，桃機在三月九日、二月十二日及去年十二月廿二日都傳出跳電事件，頻率相當高，這次跳電到記者發稿為止，都尚未恢復。