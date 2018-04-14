天氣將驟變！鄭明典：鋒面要等明天才到

2018-04-14 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今天是鋒面前的天氣型態，冬季鋒面前是穩定高壓下沉區，天氣相對穩定；到了春季，鋒面前開始有暖濕空氣移入，偶爾會有雷陣雨；到了梅雨季，主要的中尺度強烈對流系統就幾乎全在鋒面前發展。今天的鋒面前天氣有高壓迴流的東南風，有點不穩定，但也不是特別的不穩定，所以有些地方會悶熱，有些地方可能先下雨，比較確定的是，鋒面要等明天才到。

中央氣象局說，今天清晨中部以北地區有零星短暫雨，白天各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

今晚起至明天鋒面通過及東北季風增強，由北往南各地天氣轉趨不穩定，中部以北及東半部有局部雷雨發生的可能，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；受東北季風增強及降雨影響，各地高溫在明天都會明顯下降，北台灣將一口氣下降約10度左右，而其他地區也大概會下降5度左右，提醒留意天氣在周末的驟變。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天濕濕涼涼，其他地區晨間、深夜亦有涼意。

下周三、下周四華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴、山區有午後雷陣雨的天氣型態。

下周五東北季風會逐漸減弱，各地氣溫會逐漸回升，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則回到多雲到晴、午後在山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

今天之前金門、馬祖及西半部地區皆有局部霧或低雲影響能見度的可能，交通往返請多留意相關資訊。